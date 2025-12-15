BIST 11.465
İşte Marmara'daki en riskli yer! Üşümezsoy deprem iddiasına son noktayı koydu

Science dergisinde yayımlanan ve New York Times’ta da yankı bulan araştırma, İstanbul için 7 ve üzeri deprem uyarısı yaparken, Prof. Dr. Şener Üşümezsoy iddialara sert çıktı. Üşümezsoy, Marmara’daki fayların stres biriktirmediğini savunarak büyük deprem senaryolarının bilimsel olmadığını söyledi ve tek riskli bölgeyi açıkladı. İşte detaylar...

Uluslararası hakemli dergi Science'de yayınlanan makale, olası İstanbul depremi konusunda ciddi uyarılar içeriyor. Çalışmada,  23 Nisan 2025 tarihindeki 6.2 büyüklüğündeki Marmara depreminin kırılma özelliklerini ve son on yıllardaki bölgesel sismik aktivite modelini, yaklaşık 20 yılı kapsayan sismik katalog kullanılarak analiz edildi.

Makalenin giriş bölümünde, “Türkiye'nin kuzeybatısındaki Ana Marmara Fay Hattı (MMF),  Avrupa'da en yüksek sismik riski oluşturmaktadır.” tespiti yapılırken, bu bölgede meydana gelen depremler için,  “2025 yılında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, MMF boyunca 60 yıldan fazla süredir yaşanan en büyük depremdi.” denildi.

Yapılan araştırmanın ardından gözler Türk bilim insanlarına çevrildi.  İstanbul'da büyük bir depremin olmayacağını savunan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy deprem iddialarına sert çıktı.

İddiaların doğru olmadığını söyleyen uzman isim, Marmara'daki tek riskli bölgeyi açıkladı.

"STRES BİRİKTİRMİYOR"

Üşümezsoy, "Science dergisindeki makaleden en korkutucu kelimeleri almışlar" diyerek analizlerin bağlamından koparıldığını vurguladı.

Fay hareketlerinin batıdan doğuya, yani İstanbul’a doğru ilerlediği iddiasına da itiraz eden Üşümezsoy, "Bu faylar creep yapıyor, yani stres biriktirmiyor" ifadelerini kullandı.

"Büyükçekmece ile Küçükçekmece arasında hiçbir stres birikmesi yok. Hem Adalar fayında hem bu fayda stres yok" dedi.

Avcılar segmentiyle ilgili iddiaların da gerçeği yansıtmadığını belirten Üşümezsoy, "Avcılar fayında da stres yok" diye konuştu.

"BU BİLİMSEL DEĞİL"

Üşümezsoy, "Sanki iki parçalı değil de tek parçalı bir fay varmış gibi anlatılıyor. Bu bilimsel değil" değerlendirmesinde bulundu.

Yapılan yorumların toplumda gereksiz korkuya yol açtığını savunan Üşümezsoy, "Bu, topluma korku veren bir yalancı çoban hikâyesi" ifadesini kullandı.

TEHLİKELİ BÖLGEYİ AÇIKLADI

Prof. Dr. Üşümezsoy, Marmara'daki tek riskli bölgenin Kumburgaz sırtındaki o küçük segment olduğunu belirtti. 

Ancak bu segmentin bile kırılması durumunda maksimum 6.5 büyüklüğünde bir deprem üretebileceğini ifade etti.

