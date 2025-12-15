BIST 11.456
Berke Özer'e dev talip! Devreye girdiler...

Sezon başında Eyüpspor’dan Lille’e transfer olan Berke Özer, sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor.

Sezon başında Eyüpspor'dan Fransa ekibi Lille transfer olan Berke Özer, gösterdiği performansla gündemden düşmüyor. Milli futbolcunun yüksek performansı sonrasında Avrupa devleri, 25 yaşındaki futbolcuyu transfer listesine eklemeye başladı.

MİLAN'IN LİSTESİNDE BULUNUYOR

Berke Özer, gelecek sene İtalyan devi Milan'ın kalesini koruyabilir. La Gazzetta Dello Sport'un haberine göre Milan, kaptan Mike Maignan'ın sözleşmesini uzatmayı başaramazsa Berke Özer'i transfer etmek için uğraşayacak.

Milan, Berke Özer'in yanı sıra Lens'in 21 yaşındaki kalecisi Robin Risser'i takip ediyor. Ancak, Maignan sonrası tecrübeli ve yüksek potansiyelli kalecisi isteyen İtalyan devi için Berke Özer öne çıkıyor. Milli futbolcunun penaltılardaki başarısı da transferin ihtimalini güçlendiriyor.

FENERBAHÇE PAY ALACAK

Lille sezon başında Berke Özer'i 4.5 milyon Euro'ya transfer etti. Fenerbahçe, Berke Özer'in sonraki satışından yüzde 20 pay alacak.

PİYASA DEĞERİNDE KENDİ REKORUNU KIRDI

Piyasa değeri 10 milyon Euro'ya yükselen Berke Özer, piyasa değerinde kişisel rekorunu kırdı.

