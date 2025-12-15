BIST 11.454
DOLAR 42,70
EURO 50,26
ALTIN 5.946,03
HABER /  GÜNCEL

Yüksek takipçili 15 hesap için erişim engeli talebi

Yüksek takipçili 15 hesap için erişim engeli talebi

Sosyal medyada yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı belirlenen yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabı için erişim engeli başvurusu yapıldı.

Abone ol

Yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadele sürüyor. Reklam Kurulu, 11 Aralık günü bir toplantı gerçekleştirip, yasa dışı bahis ve sanal kumar reklamları masaya yatırdı.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yasa dışı bahis reklamı yaptığı belirlenen yüksek takipçili 15 hesap için erişim engeli talep edilmesi kararlaştırıldı.

 Açıklamada, "Ayrıca, söz konusu sosyal medya hesapları ile yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin muhatapları hakkında adli tahkikat süreçlerinin yürütülebilmesi amacıyla ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların yapılması kararlaştırılmıştır." denildi.

Bakanlığın, tüketicilerin haklarının korunması, yasa dışı reklam faaliyetleriyle etkin ve kararlı şekilde mücadele edilmesi, toplumun, özellikle genç kesimlerin bu tür zararlı etkilerden uzak tutulması amacıyla çalışma ve denetimlerini aralıksız sürdüreceği vurgulandı.

ÖNCEKİ HABERLER
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü" mesajı
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü" mesajı
Avustralya'da kahraman ilan edilen Suriyelinin amcası konuştu
Avustralya'da kahraman ilan edilen Suriyelinin amcası konuştu
Ankara'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 1'i muhtar 2 şüpheli tutuklandı
Ankara'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 1'i muhtar 2 şüpheli tutuklandı
İsrail Savunma Bakanlığından Kudüs hamlesi
İsrail Savunma Bakanlığından Kudüs hamlesi
Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den Hatay depremine ilişkin açıklama
Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den Hatay depremine ilişkin açıklama
Galatasaray'da Singo depremi yaşanıyor! Kimse bunu beklemiyordu
Galatasaray'da Singo depremi yaşanıyor! Kimse bunu beklemiyordu
Ayyüce Türkeş ile Sırrı Sakık kavga etti! 'Katil olarak geberecek' diye bağırdı
Ayyüce Türkeş ile Sırrı Sakık kavga etti! 'Katil olarak geberecek' diye bağırdı
Manifest grubunun cezası belli oldu!
Manifest grubunun cezası belli oldu!
Arnavutköy'de İBB'nin rehabilitasyon çalışması yaptığı Mavi Göl yok oldu
Arnavutköy'de İBB'nin rehabilitasyon çalışması yaptığı Mavi Göl yok oldu
Almanya, Airbus'tan 20 ilave saldırı helikopteri alacak
Almanya, Airbus'tan 20 ilave saldırı helikopteri alacak
Erdoğan'dan flaş açıklamalar: Özgür Özel'in iftiraları apaçık provokasyon
Erdoğan'dan flaş açıklamalar: Özgür Özel'in iftiraları apaçık provokasyon
Trabzon'da kayıp olarak aranan kişinin akıbeti kötü çıktı
Trabzon'da kayıp olarak aranan kişinin akıbeti kötü çıktı