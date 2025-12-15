Manifest grubunun cezası belli oldu!

Manifest grubu üyelerinin "hayasızca hareketlerde bulunma" suçundan yargılandıkları dava karar çıktı.6 grup üyesi hakkında 3 ay 22 gün hapis cezası verildi. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar veren mahkeme, kızların “yurtdışına çıkış yasağı” şeklindeki adli kontrol kararını da kaldırıldı.Abone ol
Manifest grubu üyelerinin "hayasızca hareketlerde bulunma" suçundan yargılandıkları dava karar çıktı.6 grup üyesi hakkında 3 ay 22 gün hapis cezası verildi. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar veren mahkeme, kızların “yurtdışına çıkış yasağı” şeklindeki adli kontrol kararını da kaldırıldı. (Kaynak: Sabah)