Manifest grubunun cezası belli oldu!

Manifest grubu üyelerinin "hayasızca hareketlerde bulunma" suçundan yargılandıkları dava karar çıktı.6 grup üyesi hakkında 3 ay 22 gün hapis cezası verildi. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar veren mahkeme, kızların “yurtdışına çıkış yasağı” şeklindeki adli kontrol kararını da kaldırıldı.

