BIST 11.454
DOLAR 42,70
EURO 50,26
ALTIN 5.946,03
HABER /  POLİTİKA

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü" mesajı

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü" mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk dilinin millet olma şuurunu besleyen, tarih bilincini diri tutan ve kültürel sürekliliği temin eden temel sütun olduğunu belirtti.

Abone ol

Bahçeli, "15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü"ne ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Dünya Türk Dili Ailesi Günü'nün, kökü mazinin derinliklerine uzanan, istikbale yönelen büyük Türk milletinin müşterek hafızasını, irfanını ve tarihsel yürüyüşünü idrak etmeye imkan sunan müstesna bir gün olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Türk dili, millet olma şuurunu besleyen, tarih bilincini diri tutan ve kültürel sürekliliği temin eden temel sütundur." ifadelerini kullandı.

Altaylar'dan Balkanlar'a, Hazar havzasından Akdeniz'e uzanan geniş coğrafyada Türkçenin taşıdığı anlam dünyasının, birlik fikrini pekiştiren, dirliği esas alan ve kardeşlik hukukunu muhafaza eden bir medeniyet tasavvurunu yansıttığına işaret eden Bahçeli, şunları kaydetti:

"Bu itibarla, Türkçenin tarihsel derinliğini ve ifade kudretini tahkim etmek, onu yozlaşmadan, yabancılaşmadan ve anlam kaybından uzak tutarak gelecek nesillere güçlü, sahih ve köklü bir miras halinde intikal ettirmek, kültürel sürekliliğin teminatı olmanın yanında milli varlığın korunmasına yönelik stratejik bir sorumluluk mahiyeti taşımaktadır. 15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü vesilesiyle, Türk diline emek veren ilim insanlarını, münevverleri ve gönül erlerini selamlıyor, Türk milletinin diliyle, kültürüyle ve ülküsüyle ilelebet var olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum."

ÖNCEKİ HABERLER
Avustralya'da kahraman ilan edilen Suriyelinin amcası konuştu
Avustralya'da kahraman ilan edilen Suriyelinin amcası konuştu
Ankara'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 1'i muhtar 2 şüpheli tutuklandı
Ankara'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 1'i muhtar 2 şüpheli tutuklandı
İsrail Savunma Bakanlığından Kudüs hamlesi
İsrail Savunma Bakanlığından Kudüs hamlesi
Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den Hatay depremine ilişkin açıklama
Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den Hatay depremine ilişkin açıklama
Galatasaray'da Singo depremi yaşanıyor! Kimse bunu beklemiyordu
Galatasaray'da Singo depremi yaşanıyor! Kimse bunu beklemiyordu
Ayyüce Türkeş ile Sırrı Sakık kavga etti! 'Katil olarak geberecek' diye bağırdı
Ayyüce Türkeş ile Sırrı Sakık kavga etti! 'Katil olarak geberecek' diye bağırdı
Manifest grubunun cezası belli oldu!
Manifest grubunun cezası belli oldu!
Arnavutköy'de İBB'nin rehabilitasyon çalışması yaptığı Mavi Göl yok oldu
Arnavutköy'de İBB'nin rehabilitasyon çalışması yaptığı Mavi Göl yok oldu
Almanya, Airbus'tan 20 ilave saldırı helikopteri alacak
Almanya, Airbus'tan 20 ilave saldırı helikopteri alacak
Erdoğan'dan flaş açıklamalar: Özgür Özel'in iftiraları apaçık provokasyon
Erdoğan'dan flaş açıklamalar: Özgür Özel'in iftiraları apaçık provokasyon
Trabzon'da kayıp olarak aranan kişinin akıbeti kötü çıktı
Trabzon'da kayıp olarak aranan kişinin akıbeti kötü çıktı
Büyük İstanbul depremi olacak mı, uzmanlar 2'ye ayrıldı! Milyonlar tedirgin
Büyük İstanbul depremi olacak mı, uzmanlar 2'ye ayrıldı! Milyonlar tedirgin