Trabzon'da kayıp olarak aranan kişinin akıbeti kötü çıktı

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde kendisinden haber alınamayan kişi, menfezde ölü bulundu.
Burunbaşı Mahallesi'nde yaşayan 52 yaşındaki Mehmet Anik'ten dün akşamdan itibaren haber alamayan yakınları kayıp ihbarında bulundu.
İhbar üzerine AFAD, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.
Ekipler, bir süre sonra Anik'in cansız bedenini, mahalleye ulaşımı sağlayan yolun girişindeki menfezde buldu.
Anik'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Vakfıkebir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Not: Haberin görseli 61saat'e aittir.