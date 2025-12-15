BIST 11.454
DOLAR 42,70
EURO 50,26
ALTIN 5.946,03
HABER /  GÜNCEL

Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den Hatay depremine ilişkin açıklama

Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den Hatay depremine ilişkin açıklama

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Hatay'ın Antakya ilçesinde meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki depremin, 2023 yılında meydana gelen Kahramanmaraş ve Defne depremlerinden kalan artçı bir deprem olduğunu belirtti.

Abone ol

Sözbilir, yaptığı yazılı açıklamada 4,2 büyüklüğündeki Antakya merkezli depremin dış merkezinin 6 Şubat 2023 tarihindeki ana şokunun hemen güneyinde yer aldığı bilgisini paylaştı.

Prof. Dr. Sözbilir, şunları kaydetti:

"Depremin sismik kaynağının Antakya Fayı'nın Narlıca segmenti olduğunu söyleyebiliriz. Antakya Fayı, 6 Şubat depremlerinden etkilenmiş ve güneydeki stresin önemli bir bölümünde artçı deprem aktivitesine katılmıştı. Antakya Fayı'nın güney segmenti, 20 Şubat 2023 tarihinde de Defne merkezli 6,4 büyüklüğündeki depreme kaynaklık etmişti. Bu kapsamda değerlendirdiğimizde bugünkü depremin 2023 yılında meydana gelen Kahramanmaraş ve Defne depremlerinden kalan artçı bir deprem olduğunu söyleyebiliriz. Eldeki bilimsel verilere göre, bu tür depremlerin belirli bir süre daha devam edeceği değerlendirilmektedir. Bunlar küçük depremler şeklinde geliştiğinden halkın paniğe kapılmaması önem arz etmektedir."

ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray'da Singo depremi yaşanıyor! Kimse bunu beklemiyordu
Galatasaray'da Singo depremi yaşanıyor! Kimse bunu beklemiyordu
Ayyüce Türkeş ile Sırrı Sakık kavga etti! 'Katil olarak geberecek' diye bağırdı
Ayyüce Türkeş ile Sırrı Sakık kavga etti! 'Katil olarak geberecek' diye bağırdı
Manifest grubunun cezası belli oldu!
Manifest grubunun cezası belli oldu!
Arnavutköy'de İBB'nin rehabilitasyon çalışması yaptığı Mavi Göl yok oldu
Arnavutköy'de İBB'nin rehabilitasyon çalışması yaptığı Mavi Göl yok oldu
Almanya, Airbus'tan 20 ilave saldırı helikopteri alacak
Almanya, Airbus'tan 20 ilave saldırı helikopteri alacak
Erdoğan'dan flaş açıklamalar: Özgür Özel'in iftiraları apaçık provokasyon
Erdoğan'dan flaş açıklamalar: Özgür Özel'in iftiraları apaçık provokasyon
Trabzon'da kayıp olarak aranan kişinin akıbeti kötü çıktı
Trabzon'da kayıp olarak aranan kişinin akıbeti kötü çıktı
Büyük İstanbul depremi olacak mı, uzmanlar 2'ye ayrıldı! Milyonlar tedirgin
Büyük İstanbul depremi olacak mı, uzmanlar 2'ye ayrıldı! Milyonlar tedirgin
MHP'den sonra bir parti daha harekete geçti! DEM Parti 'acilen' istiyor
MHP'den sonra bir parti daha harekete geçti! DEM Parti 'acilen' istiyor
Ünlü robot süpürge firmasından kötü haber! Dönüm noktası bakın neymiş...
Ünlü robot süpürge firmasından kötü haber! Dönüm noktası bakın neymiş...
Pfizer Türkiye'de üç kategoride atama
Pfizer Türkiye'de üç kategoride atama
Mücahit Birinci'den haber spikerlerine kıyafet tepkisi
Mücahit Birinci'den haber spikerlerine kıyafet tepkisi