Güllü’nün ölümü sonrası kardeşinden ilk açıklama: Canımı yakanın canını yakarım

Şarkıcı Güllü’nün vefatının ardından kardeşi Raşit Bey, soruşturma sürecine ilişkin ilk kez açıklamalarda bulundu. Sosyal medyada katıldığı yayında aile avukatına güvendiğini belirten Raşit Bey, yeğenleriyle yaşadığı gerilimi anlatarak, soruşturmada aksi bir durum ortaya çıkması halinde savcılığa gideceğini ve karşılarında kendisini bulacaklarını söyledi.

Raşit Bey, "Çocukların yüzlerine herhangi bir şey çıktığında, kaba tabir, içlerinden geçeceğimi zaten belirttim. Tamam, yeğenim olabilirsin ama şu andan itibaren yeğenim değilsiniz" dedi.

İşte o açıklama

'Ben en başından beri bu süreçte aile avukatımız olan Rahmi Bey'e güvendim. Onun doğrultusunda 'beklemede kalın, ben bu konuda süreci bekleyin' dedi bana. Hani ben konunun en başından beri takipçisiyim. Medyaya yansıtmadım. Ben hayatımın hiçbir zamanında medyatik olmadım. Evet. Çocukların yüzlerine herhangi bir şey çıktığında, kaba tabir, içlerinden geçeceğimi zaten belirttim. Tamam, yeğenim olabilirsin ama şu andan itibaren yeğenim değilsiniz. Yüzlerine karşı bunu da söyledim.

Tuğberk'e söyledim zaten bunu. Beni bir kere aradı. 'Dayı savcılığa gitmeyi düşünüyormuşsun.' diye sordu. Dedim, 'Tabii ki gideceğim.' Ve dedim, 'bu konuda herhangi bir şey çıkarsa' dedim, 'inşallah' dedim, 'parmağınız çıkmaz.' Hani siz bu konuda böyle bir şey yapmamışsınızdır, buna inanmak istiyorum. Ama çıkarsa bilin ki karşınızda ben varım. Benim de nasıl bir insan olduğumu biliyorsunuz. Ablama ne kadar düşkün olduğumu biliyorsunuz. Benim canımı yakanın, ben de canını yakarım dedim yani.'