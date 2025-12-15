BIST 11.456
Ahmet Çakar’a yurt dışı çıkış yasağı

“Futbolda bahis” ve “şike” iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ifade veren futbol yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında ifade veren futbol yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar hakkında "yurt dışına çıkmamak" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "futbolda bahis" ve "şike" iddialarına yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında şüpheli Çakar ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi'ne geldi.

Savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan Çakar hakkında "yurt dışına çıkmamak" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

Adliye çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çakar, "Savcılık tarafından serbest bırakıldım. Eşim çocuklarımın yanında. Ay sonu gelecek." dedi.

Gözaltı kararı 8 Aralık'ta kaldırıldı

"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında gözaltına alınan ancak rahatsızlanması nedeniyle hastaneye kaldırılan futbol yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar hakkındaki gözaltı kararı, sağlık durumu nedeniyle 8 Aralık'ta kaldırılmıştı.

Savcılıktan emniyete, Çakar'ın tedavisinin ardından sağlık durumuna göre adliyeye mevcutlu getirilmesi talimatı verilmişti.

