BIST 11.454
DOLAR 42,70
EURO 50,26
ALTIN 5.946,03
HABER /  SAĞLIK

Bilim insanlarından kritik uyarı: Elektronik sigara kalp krizi riskini artırabilir

Bilim insanlarından kritik uyarı: Elektronik sigara kalp krizi riskini artırabilir

Bilim insanları, elektronik sigara kullanımının kalp krizi riskini artırabileceğini tespit etti.

Abone ol

News Medical Life Sciences'ta yer alan habere göre araştırmacılar, elektronik sigara kullanımı ile kalp krizi ve inme riski arasındaki ilişkiyi inceledi.

Çalışma kapsamında, kalp krizi için 430 bin 875, inme için ise 1 milyondan fazla katılımcıyı kapsayan önceki yıllarda yapılmış 12 araştırma değerlendirmeye alındı.

Araştırmada, elektronik sigara kullananların kalp krizi geçirme olasılığının kullanmayanlara kıyasla yüzde 53 daha yüksek olduğu görüldü.

Öte yandan, araştırmada, özellikle daha önce sigara içmiş ve elektronik sigara kullanan kişilerde kalp krizi riskinin daha yüksek olduğu tespit edildi.

Ayrıca, araştırmada, daha önce sigara içmiş ve halen elektronik sigara kullananlarda ise inme riskinin sigara kullanmayanlara göre yüzde 73 daha yüksek olduğu görüldü.

Araştırmacılar, bu bulguların elektronik sigaranın "zararsız" bir alternatif olarak görülmemesi gerektiğine işaret ettiğini vurguladı.

Sigara kullanımı, uzun yıllardır, koroner arter hastalığı, hipertansiyon ve inme gibi kalp-damar hastalıklarının başlıca risk faktörlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Araştırmanın sonuçları, BMC Public Health dergisinde yayımlandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Yüksek takipçili 15 hesap için erişim engeli talebi
Yüksek takipçili 15 hesap için erişim engeli talebi
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü" mesajı
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü" mesajı
Avustralya'da kahraman ilan edilen Suriyelinin amcası konuştu
Avustralya'da kahraman ilan edilen Suriyelinin amcası konuştu
Ankara'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 1'i muhtar 2 şüpheli tutuklandı
Ankara'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 1'i muhtar 2 şüpheli tutuklandı
İsrail Savunma Bakanlığından Kudüs hamlesi
İsrail Savunma Bakanlığından Kudüs hamlesi
Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den Hatay depremine ilişkin açıklama
Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den Hatay depremine ilişkin açıklama
Galatasaray'da Singo depremi yaşanıyor! Kimse bunu beklemiyordu
Galatasaray'da Singo depremi yaşanıyor! Kimse bunu beklemiyordu
Ayyüce Türkeş ile Sırrı Sakık kavga etti! 'Katil olarak geberecek' diye bağırdı
Ayyüce Türkeş ile Sırrı Sakık kavga etti! 'Katil olarak geberecek' diye bağırdı
Manifest grubunun cezası belli oldu!
Manifest grubunun cezası belli oldu!
Arnavutköy'de İBB'nin rehabilitasyon çalışması yaptığı Mavi Göl yok oldu
Arnavutköy'de İBB'nin rehabilitasyon çalışması yaptığı Mavi Göl yok oldu
Almanya, Airbus'tan 20 ilave saldırı helikopteri alacak
Almanya, Airbus'tan 20 ilave saldırı helikopteri alacak
Erdoğan'dan flaş açıklamalar: Özgür Özel'in iftiraları apaçık provokasyon
Erdoğan'dan flaş açıklamalar: Özgür Özel'in iftiraları apaçık provokasyon