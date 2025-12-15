"Başım dik ayrılacağım" demişti! Mauro Icardi ile ilgili çok konuşulacak iddia
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi performansındaki düşüşle eleştiri oklarının hedefi haline gelirken, geçtiğimiz gün dikkat çeken bir açıklama yapmıştı. Yıldız isim için bu kez çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...
Son günlerde Galatasaray'da gündemin ilk sırasında Icardi var. Sezon sonunda Sarı-Kırmızılılar ile olan sözleşmesi sona erecek olan yıldız isim performansıyla eleştirilerin odağı haline gelirken, Arjantinli oyuncunun sezon sonunda takımdan ayrılacağı da konuşulmaya başlanmıştı.
Mauro Icardi geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Bazı Türk gazetecileri kulübün bana sözleşmemi yenilemeyeceğini bildirdiğini iddia etti. Şunu söyleyeyim, kimse beni aramadı. Menajerim bile aramadı. Haber olmayan bir şeyi haber gibi satmak mı istiyorsunuz? Beni kullanarak böyle bir şey yapmanıza izin vermem.
Dünkü yenilgiyi örtbas etmek için sözleşmem Haziran 2026'da bitiyor diye haber olmayan bir haberi mi satmak istiyorlar? Hiç merak etmeyin, sözleşmem bitince başım dik ayrılacağım. Üstelik bu benim kararım olacak.
Başkasının değil. Bu yalnızca ve %100 benim kararımdır. Sana bir öpücük gönderiyorum. Icardi'yi birkaç ay daha izleyeceksiniz. Böyle bir şansınız var. Tadını çıkarın, çünkü sonra beni çok özleyeceksiniz."