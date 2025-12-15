Ünlü robot süpürge firmasından kötü haber! Dönüm noktası bakın neymiş...

Bir dönem ev temizliğinde devrim yaratan robot süpürgelerle dünya çapında büyük satış rakamlarına ulaşan iRobot, ağır bir mali krizin içine girdi. Sektörün öncü firmalarından biri olan şirketin, ABD’de iflas koruma başvurusunda bulunduğu açıklandı. Gelişme, teknoloji ve tüketici elektroniği pazarında geniş yankı uyandırdı.

1990 yılında Massachusetts Institute of Technology (MIT) kökenli mühendisler tarafından kurulan iRobot, özellikle Roomba serisiyle küresel ölçekte tanınan bir marka haline gelmişti. Ancak son yıllarda artan rekabet, düşen satışlar ve iptal edilen büyük anlaşmalar, şirketi ciddi bir finansal darboğaza sürükledi.

CHAPTER 11 BAŞVURUSU YAPILDI

iRobot’un, ABD iflas yasaları kapsamında “Chapter 11” korumasına başvurduğu bildirildi. Bu başvuru, şirketin faaliyetlerini tamamen sonlandırdığı anlamına gelmezken, borçların yeniden yapılandırılması ve operasyonların sürdürülmesi için hukuki koruma sağladı. Şirketin bu süreçte üretim ve satış faaliyetlerine devam edeceği belirtildi.

Chapter 11 kapsamında mahkemenin, iRobot’un borçlarını yeniden düzenlemesine, ödeme takvimlerini değiştirmesine veya bazı yükümlülükleri azaltmasına imkan tanıyacağı ifade edildi. Sürecin temel amacının, şirketin tasfiye edilmesinden ziyade faaliyetlerini sürdürerek değerini koruması olduğu aktarıldı.

AMAZON ANLAŞMASI KRİZİN DÖNÜM NOKTASI OLDU

iRobot’un mali yapısının bozulmasında en kritik gelişmenin, Amazon ile yapılan satın alma anlaşmasının iptali olduğu belirtildi. Amazon, 2022 yılında iRobot’u yaklaşık 1,7 milyar dolara satın almak için anlaşmaya varmıştı. Ancak Avrupa Birliği rekabet otoriteleri, birleşmenin pazarda rekabeti olumsuz etkileyeceği gerekçesiyle bu satın almaya onay vermedi.

Avrupa Birliği’nin engeli sonrası anlaşma iptal edildi ve Amazon, iRobot’a 94 milyon dolarlık bir tazminat ödedi. Buna rağmen söz konusu ödeme, şirketin mali sorunlarını çözmeye yetmedi.

İŞTEN ÇIKARMALAR VE YÖNETİM DEĞİŞİKLİĞİ YAŞANDI

Anlaşmanın bozulmasının ardından iRobot, kapsamlı bir yeniden yapılanma sürecine girdi. Bu süreçte yaklaşık 350 çalışanın işine son verildi. Şirketin kurucularından ve uzun yıllar CEO’luk görevini yürüten Colin Angle’ın da görevinden ayrıldığı açıklandı.

Yönetimde yaşanan değişim ve küçülme adımlarına rağmen şirketin mali dengesi sağlanamadı. Son aşamada iRobot’un, iflas koruması talep ederek yeniden yapılanma yoluna gittiği bildirildi.

BORSADAN ÇEKİLME PLANI GÜNDEMDE

Şirketin, Chapter 11 süreci kapsamında borsadan çekilerek özel bir şirket olarak faaliyetlerine devam etmeyi planladığı ifade edildi. Bu adımın, yatırım baskısını azaltarak daha esnek bir yeniden yapılanma süreci yürütmek amacıyla gündeme geldiği belirtildi.

Bir dönem dünya genelinde milyonlarca evde kullanılan robot süpürgelerin öncüsü olan iRobot’un geleceğinin, mahkeme süreci ve yeniden yapılandırma planlarının sonucuna bağlı olduğu kaydedildi.