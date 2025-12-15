BIST 11.446
Mücahit Birinci'den haber spikerlerine kıyafet tepkisi

Eski AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci uyuşturucu operasyonunda adı geçen isimler üzerinden haber spikerlerinin kıyafetlerine tepki gösterdi. Birinci "Bunları mı seyredeceğiz haber mi dinleyeceğiz? Uyuşturucu madde operasyonunda adı geçen bir spiker, bu tiplerin rol modeliydi. Dolayısıyla bu örnekleri engellemek ve televizyonlarımızı steril hale getirmek için bunu fırsat olarak görüyorum" dedi.

Ünlü isimlere uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan Habertürk spikeri Ela Rümeysa Cebeci ile ilgili iddialar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Cebeci'nin ekrandaki görüntüleri üzerinden haber spikerlerini hedef alan Eski AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci, X hesabından tartışma yaratacak bir paylaşımda bulundu.

Birinci mesajında şu ifadeleri kullandı; "Millet spiker mi seyredecek haber mi dinleyecek? Bu noktada ciddi bir yozlaşma var. Uyuşturucu madde operasyonunda adı geçen bir spiker, bu tiplerin rol modeliydi. Dolayısıyla bu örnekleri engellemek ve televizyonlarımızı steril hale getirmek için bunu fırsat olarak görüyorum.

"Kıyafetinize dikkat etmek zorundasınız"

Toplumsal ahlaka, genel adaba mugayir giysilerinizi dilediğiniz kadar özel hayatınızda giyin, kimseyi ilgilendirmez; ancak, bu platformlar büyük Türk milletine hitap ettiğiniz alanlar. Kamu görevi esnasında kıyafetinize de dikkat etmek zorundasınız. Sınırsız özgürlük hayvanlara mahsus bir durumdur."

