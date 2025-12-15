Oyuncak markası Toys"R"Us, Türkiye'deki ilk mağazasını Terminal Kadıköy'de açtı.

Mağazada etkileşimli oyun alanları, yaratıcılığı teşvik eden atölyeler, tematik etkinlik köşeleri ve karakter buluşmaları yer alıyor. Bu yaklaşım, alışverişi yalnızca ürün odaklı bir süreç olmaktan çıkararak aileler için birlikte geçirilen nitelikli zamana dönüştürüyor.

Açılış günü boyunca Terminal Kadıköy, çocuklar ve aileler için canlı ve eğlenceli bir atmosfere sahne oldu. Toys"R"Us'ın ikonik maskotu Geoffrey, gün boyu ziyaretçilerle buluştu.

Bando gösterileri, dans şovları, Geoffrey ile fotoğraf çekimleri ve çocuklara özel atölyeler açılış programının öne çıkan anları arasında yer aldı. Ziyaretçiler ayrıca yüz boyama, boyama aktiviteleri, oyun hamuru atölyeleri ve interaktif oyun alanlarında keyifli zaman geçirdi.

Terminal Kadıköy mağazasıyla konumlanan Geoffrey's Cafe ise doğum günü kutlamalarından kurabiye ve pizza süsleme atölyelerine, dönemsel etkinliklerden tematik programlara uzanan içeriğiyle çocuklar ve aileler için buluşma noktası oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Agnaris Mağazacılık Kurucu Ortağı Selcen Armağan, Toys"R"Us'ı Türkiye'ye getirirken önceliklerinin, markanın dünyada temsil ettiği oyun kültürünü ve deneyim standardını doğru şekilde taşımak olduğunu belirtti.

Armağan, "Terminal Kadıköy mağazamız, bu yaklaşımın Türkiye'deki ilk yansıması. Toys'R'Us Türkiye olarak, çocukların keşfetmesini, ailelerin birlikte zaman geçirmesini ve markanın sunduğu deneyimi her yönüyle yaşamasını sağlayan bir perakende yaklaşımını hayata geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Agnaris Mağazacılık Kurucu Ortağı Özgür Özaktaç da Toys"R"Us'ın dünya çapında bilinirlik ve yıllık 2 milyar doları aşan satış hacmiyle çok güçlü bir oyuncu olduğunu aktardı.

Söz konusu uluslararası deneyimin, özellikle kategori yönetimi, ürün seçimi, mağaza tasarımı ve müşteri deneyimi konularında ciddi bir know-how sağladığını vurgulayan Özaktaç, "Global markalardan oluşan geniş bir ürün yelpazemiz var. Yeni markalar ve ürünler de eklenecek. Hedefimiz, Türkiye'nin en eğlenceli, en deneyim odaklı ve gençlerle en güçlü bağ kuran oyuncak perakendecisi olmak." değerlendirmesinde bulundu.