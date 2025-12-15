Nihat Kahveci canlı yayında çıldırdı! O isim için "Beşiktaş tarihinin en kötü transferi" dedi

Kahveci, karşılaşmaya dair genel değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: "6 gol, 37 şut, direkten dönen toplar... Son dakikaya kadar hep bir şey bekledik. Maçta yok yok. İki takımın bir sonraki maçından önce iki gün kampa girip dinleneceğim. İki takımın mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Derbi dediğin böyle olur. Birbirinden güzel gollere, pozisyonlara doydum. Şu anki skor Galatasaray'a yaradı."