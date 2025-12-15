Nihat Kahveci canlı yayında çıldırdı! O isim için "Beşiktaş tarihinin en kötü transferi" dedi
Trendyol Süper Lig’de Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanan ve 3-3 sona eren mücadele, sezonun en tempolu ve tartışmalı maçlarından biri olarak kayıtlara geçti. Karşılaşmanın ardından Nihat Kahveci Siyah-Beyazlılar'ı sert bir şekilde eleştirirken bir isim için demediğini bırakmadı. İşte o sözler...
Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanan ve 3-3 sona eren karşılaşma, futbolseverlere uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir 90 dakika yaşattı. Mücadeleyi Kontraspor YouTube kanalında değerlendiren Nihat Kahveci, hem oyuna hem de kritik kararlara dair dikkat çeken yorumlarda bulundu.
Karşılaşmanın temposu, pozisyon zenginliği ve golleriyle gerçek bir derbi havasında geçtiğini vurgulayan Nihat Kahveci, maçın izleyenleri fazlasıyla tatmin ettiğini belirtti.
Kahveci, karşılaşmaya dair genel değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: "6 gol, 37 şut, direkten dönen toplar... Son dakikaya kadar hep bir şey bekledik. Maçta yok yok. İki takımın bir sonraki maçından önce iki gün kampa girip dinleneceğim. İki takımın mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Derbi dediğin böyle olur. Birbirinden güzel gollere, pozisyonlara doydum. Şu anki skor Galatasaray'a yaradı."
"Gollerde bireysel hatalar öne çıktı"
Karşılaşmada atılan gollerin büyük bölümünde savunma hatalarının belirleyici olduğunu ifade eden Kahveci, özellikle bazı oyuncuların yaptığı bireysel yanlışlara dikkat çekti.