MHP'den sonra bir parti daha harekete geçti! DEM Parti 'acilen' istiyor

TBMM bünyesinde gerçekleşen İmralı ziyaretinin ardından partiler sürece ilişkin raporlarını sunmaya başladı. DEM Parti'den 99 sayfalık bir rapor geldi. DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit "Bu raporda diyoruz ki TBMM'nin acilen bir demokratik entegrasyon yani barış yasası çıkarması gerekmektedir" deyip detayları açıkladı.

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda AK Parti, MHP ve DEM Partili üyelerin oluşturduğu 3 kişilik heyet, İmralı'ya gidip terörist elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmüştü. 'Terörsüz Türkiye' sürecinin dönüm noktalarından biri olarak görülen bu gelişmenin ardından MHP komisyona raporunu sunmuştu. DEM Parti'den de beklenen rapor geldi.

GÜLŞAH DURBAY'A RAHMET DİLEDİ

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kolon kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.

"99 SAYFALIK RAPORU HAZIRLAYIP SUNDUK"

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun hazırlayacağı raporu anımsatan Koçyiğit, partisinin kendi raporunu hazırladığını ve komisyona sunduğunu belirtti. Komisyona 99 sayfalık rapor sunduklarını ifade eden Koçyiğit, rapora partisinin internet sitesinden ulaşılabileceğini söyledi.

"YENİ BİR ZAMAN, DÖNEM VE TÜRKİYE İSTİYORUZ"

Raporun teknik bir metin olmadığını, "barışa, adalete ve ortak geleceğe duyulan hasretin bitmesi için kaleme dökülmüş bir çalışma" olduğunu belirten Koçyiğit, "Bu çalışmanın sadece DEM Parti'nin raporu olarak değil milyonların talebinin dile geldiği bir metin olarak ele alınması gerekiyor. Hem siyasi hem de hukuki olarak tüm söylemler aslında toplumumuzun, halklarımızın beklentilerini ifade etmektedir." diye konuştu. Yeni bir zaman, dönem ve Türkiye istediklerini dile getiren Koçyiğit, şunları söyledi:

"100 YILLIK GÜVENLİKÇİ POLİTİKALAR VE TERÖR SÖYLEMİ İFLAS ETTİ"

"Bu raporda diyoruz ki TBMM'nin acilen bir demokratik entegrasyon yani barış yasası çıkarması gerekmektedir. Silahların susması bir sonuç değil, başlangıçtır. Asıl hedefimiz eşitlik ve adalet üzerine kurulu, toplumsal rızaya dayalı pozitif barıştır. Barışı sadece çatışmasızlık hali olarak değil demokrasinin inşası olarak gördüğümüzü ifade etmek isterim. 100 yıllık güvenlikçi politikalar ve terör söyleminin iflas ettiği bir dönemdeyiz. Artık meseleyi bir asayiş sorunu olarak değil birlikte yaşama ve bir demokrasi sorunu olarak gören demokratik akıl devrede olmalıdır."

Raporda, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın rolüne ve önerilerine de değindiklerini aktaran Koçyiğit, "demokratik cumhuriyet, demokratik ulus ve ortak vatan" kavramları üzerinde daha somut formüllere ve ortaklıklara gitmenin, Cumhuriyetin ikinci yüzyılı için çok önemli" olduğunu söyledi.

Koçyiğit, beklentilerinin tüm siyasi partilerin çok hızlı bir şekilde raporlarını Komisyona sunmaları olduğunu belirterek, "Çünkü sürecin uzaması yasa yapma sürecini ve diğer süreçleri de zincirleme bir şekilde uzatıyor. 31 Aralık'ta komisyonumuzun çalışma süresi doluyor. Bu anlamıyla bir araya gelmek ve eğer yetişmezse rapor takvimi, yeniden bir süre uzatımına da ihtiyaç olacaktır." dedi.

