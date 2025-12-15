BIST 11.446
Pfizer Türkiye'de üç kategoride atama

1 Aralık itibarıyla Pfizer Türkiye'de yeni kategori yapılanması kapsamında üç üst düzey atama gerçekleştirildi.

Buna göre; Temel Sağlık Kategorisi (Dahili Uzmanlıklar ve Aşı) Liderliği görevine Gökhan Karaarslan, Uzmanlık Kategorisi (İnflamasyon & İmmünoloji, Hastane ve Nadir Hastalıklar) Liderliği görevine Yalım Can Arslan ve Onkoloji Kategorisi Liderliği görevine ise Başak Bozkurt atandı.
 
Gökhan Karaarslan Pfizer Türkiye Temel Sağlık Kategorisi Lideri

Pfizer'e 2009 yılında Finans Divizyonu Yönetici Adayı (MT) olarak katılan ve Aralık 2023'ten bu yana Pfizer Türkiye İnflamasyon & İmmünoloji ve Hastane Kategorileri Lideri olarak görev yapan Gökhan Karaarslan, yeni yapılanma kapsamında Dahili Uzmanlıklar ve Aşı birimlerini kapsayan Pfizer Türkiye Temel Sağlık Kategorisi Lideri görevine atandı.
 
Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden 2009 yılında mezun olan Gökhan Karaarslan, üniversite eğitimini tamamlamasının ardından profesyonel hayatına Pfizer Türkiye'de “Finans Divizyonu Yönetici Adayı” olarak başladı. Pfizer Türkiye'deki 16 yıllık kariyeri boyunca sırasıyla Maaş ve Banka Operasyonları Uzmanı, Yönetim Finans ve Fiyatlandırma Uzmanı, Kıdemli Yönetim Finans Uzmanı, Yönetim Finans Müdürü, Pazara Erişim ve Fiyatlandırma Müdürü, Türkiye Pazara Erişim ve Fiyatlandırma Direktörü, İnflamasyon & İmmünoloji ve Hastane Kategorisi Lideri olarak görev yapan Gökhan Karaarslan, 1 Aralık 2025 itibarıyla Pfizer Türkiye Temel Sağlık Kategorisi Lideri olarak yeni görevine başladı.
 
Yalım Can Arslan Pfizer Türkiye Uzmanlık Kategorisi Lideri
 
Pfizer'e 2014 yılında Yönetici Adayı (MT) olarak katılan ve Aralık 2024'ten bu yana Pfizer Türkiye Nadir Hastalıklar Kategorisi Lideri olarak görev yapan Yalım Can Arslan, İnflamasyon & İmmünoloji, Hastane ve Nadir Hastalıklar gruplarını kapsayan Uzmanlık Kategorisi Lideri görevine atandı.
 
Yalım Can Arslan, 2012 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Kariyerine tüketici elektroniği sektöründe Yurt Dışı Satış ve Pazarlama Müdürü olarak başlayan Arslan, Kasım 2014'te Pfizer Türkiye'ye Yönetici Adayı (MT) olarak katıldı. Ardından sırasıyla Nadir Hastalıklar Ülke Ürün Müdürü, Pazar Erişim Müdürü ve Pazar Erişim ve Fiyatlandırma Lideri görevlerini üstlendi. Upjohn iş biriminin Pfizer'den ayrılması ve Viatris İlaç'ın kuruluş süreçlerinde rol aldıktan sonra Mart 2021 itibarıyla Viatris'ten ayrılarak bir giyilebilir teknoloji girişimi kurdu. Yalım Can Arslan, Eylül 2021 tarihinde tekrar Pfizer Türkiye bünyesine katıldı. Hastane İş Birimi'nde Türkiye ve Polonya'dan sorumlu Lansman ve Ticari Mükemmeliyet Lideri olarak çalıştıktan sonra 2022'de Pazar Erişim ve Fiyatlandırma Direktörü olarak atandı. Ocak-Kasım 2024 döneminde Pfizer Türkiye Ticari Lideri, Aralık 2024'ten bu yana da Pfizer Türkiye Nadir Hastalıklar Kategorisi Lideri olarak görev yapan Yalım Can Arslan, 1 Aralık 2025 itibarıyla Pfizer Türkiye Uzmanlık Kategorisi Lideri olarak yeni görevine başladı.
 
Başak Bozkurt Pfizer Türkiye Onkoloji Kategorisi Lideri

Pfizer'e 2017 yılında Yönetici Adayı (MT) olarak katılan ve 2023 yılından bu yana Pfizer'de Onkoloji Pazarlama Müdürü ve Biyobenzer Lideri olarak görev yapan Başak Bozkurt Pfizer Türkiye Onkoloji Kategorisi Lideri görevine atandı. 
 
2017 yılında Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü'nden mezun olduktan sonra Pfizer'e Yönetici Adayı (MT) olarak katılan Başak Bozkurt, sırasıyla Onkoloji Proje Müdürlüğü ve Üroloji Ülke Portföy Liderliği görevlerini üstlendi. Upjohn iş biriminin Pfizer'den ayrılmasının ardından farklı ilaç firmalarında pazarlama ve ihale yönetimi sorumlulukları üstlendi. Nisan 2023'te Pfizer'e Onkoloji Pazarlama Müdürü olarak yeniden katılan Başak Bozkurt, kategorinin pazarlama ve lansman süreçlerine liderlik ederken Onkoloji biyobenzerlerin satış ve ihale süreçlerini yönetti.  Bozkurt, 1 Aralık 2025 itibarıyla ise Onkoloji Kategorisi Lideri olarak yeni görevine başladı.

