Galatasaray Sivasspor maçı CANLI YAYIN

Beşiktaş'ın Gaziantep FK maçını kazanmasıyla 2. sıraya gerileyen Galatasaray, Süper Lig'de 29. hafta maçında Sivasspor'u konuk ediyor. 8 maçlık galibiyet serisi geçen hafta Ankaragücü karşısında sona eren Aslan, zirve yarışından kopmamak için bu hafta da kazanmak istiyor. Sivasspor ise deplasmanda galibiyet arıyor. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında Sivasspor'u ağırlıyor. Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayan maçta Ali Şansalan düdük çalıyor ve zorlu mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.

Ligde geride kalan 28 haftada 27 maça çıkan Galatasaray; 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı. Aslan, topladığı 57 puanla ikinci sırada yer alıyor. Sezona iyi bir başlangıç yapamayan Sivasspor ise 26 maçta 7 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 yenilgiyle topladığı 33 puanla 11. sırada yer buldu. ki takım arasında ligin ilk yarısında Sivas'ta oynanan maçı 2-1'lik skorla Galatasaray kazandı.

Galatasaray: 1 - 1 :Sivasspor

(İlk yarı oynanıyor)

18' Ryan Babel'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Henry Onyekuru'nun arka direkte gelişine yaptığı vuruşta top kalenin üstünden az farkla auta çıkıyor.

14' GOOOLL!!! Galatasaray, Radamel Falcao'nun golü ile maçta eşitliği yakalıyor! Ryan Babel'in pasıyla topla buluşan Radamel Falcao'nun şık bir çalımla rakibini ekarte ederek ceza yayının üzerinden sağ ayak içiyle kaleye gönderdiği şutunda meşin yuvarlak sol kale direğinin içine çarparak ağlarla buluşuyor.

9' GOOOLL!!! Sivasspor, Max Gradel'in golü ile maçta öne geçiyor! Martin Linnes'in Fernando Muslera'ya vermek istediği geri pasında araya giren Max Gradel ceza alanında karşı karşıya pozisyonda bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Fernando Muslera'nın yanından ağlarla buluşturmayı başarıyor.

7' Henry Onyekuru'nun pasıyla ceza alanında topla buluşan Gedson Fernandes'in sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşta Ali Şaşal Vural topu çelmeyi başarıyor.

2' Seken topu önünde bulan Max Gradel'in ceza alanında sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top kalenin üstünden auta çıkıyor.

Stat: Türk Telekom

Hakem: Ali Şansalan

Saat: 19.00

Yayın: beIN Sports 1

Galatasaray: Fernando Muslera, Martin Linnes, Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Gedson Fernandes, Younes Belhanda, Ryan Babel, Henry Onyekuru, Radamel Falcao

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Robin Yalçın, Samba Camara, Uğur Çiftçi, Fayçal Fajr, Ziya Erdal, Hakan Arslan, Max Gradel, Tyler Boyd, Mustapha Yatabare