Galatasaray - Hatayspor Süper Lig maçı (CANLI)

Beşiktaş'ın Kasımpaşa'yı mağlup ettiği haftada zirve mücadelesini sürdürmek isteyen Galatasaray Hatayspor ile karşı karşıya geliyor.

Abone ol

Süper Lig'de 11. hafta maçında Galatasaray ligin flaş ekibi Hatayspor'u konuk edecek. Son haftalarda oldukça formda olan ve son hafta bir çok eksiğine rağmen deplasmanda Çaykur Rizespor'u deviren Galatasaray çıkışını Hatayspor karşısında sürdürmek istiyor.

İLK 11'LER

Galatasaray: Fatih Öztürk, Linnes, Marcao, Donk, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Emre Akbaba, Feghouli, Oğulcan, Emre Kılınç, Diagne.

Hatayspor: Munir, Yusuf, Dos Santos, Burak Can, Popov, Sackey, Rayane, Selim, Akintole, Traore, Diouf.

5 maçlık galibiyet serisi var

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son oynadığı 5 müsabakada rakiplerine 3 puan kaybetmedi. Sarı-kırmızılılar bu süreçte 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor, MKE Ankaragücü, Demir Grup Sivasspor ve Çaykur Rizespor'u yenerken, Kayserispor ile berabere kaldı. Cimbom son olarak sahasında Alanyaspor'a kaybetmişti. Aslan son oynadığı 5 maçta rakip filelere 10 gol atarken, kalesinde 3 gol gördü.

İç sahada 2 galibiyet

Süper Lig'de geride kalan 10 haftada Galatasaray dış sahada daha çok puan topladı. Sarı-kırmızılılar Türk Telekom Stadyumu'nda oynadığı 5 karşılaşmada 8 puan alırken, deplasmandaki 5 müsabakada 12 kazandı. Cimbom evinde 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlup aldı. Bu maçlarda 6 gol atıp, 4 gol yedi.