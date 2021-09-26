Galatasaray Göztepe maçında ilk 11'ler belli oldu
Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, Göztepe'yi konuk ediyor. Son 4 haftasında tam 10 puan kaybeden Aslan, evinde kazanıp yeniden ayağa kalkmanın hesaplarını yapıyor. 2 maçtır kaybeden İzmir temsilcisi ise kötü gidişata son vermenin peşinde. Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...Abone ol
Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında Göztepe'yi ağırlıyor. Türk Telekom Stadı'nda 19.00'da başlayacak müsabakayı Ali Şansalan yönetecek ve karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
Ligde geride kalan 6 maçta ikişer galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşayan Aslan, aldığı 8 puanla haftaya 11. sırada girdi. İzmir temsilcisi ise 6 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 3 yenilgi gördü ve topladığı 5 puanla 7. hafta öncesinde 15. sırada yer buldu.
Galatasaray - Göztepe
Stat: Türk Telekom
Hakem: Ali Şansalan
Saat: 19.00
Yayın: beIN Sports 1
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Luyindama, Van Aanholt, Berkan Kutlu, Cicaldau, Feghouli, Morutan, Kerem, Halil Dervişoğlu
Göztepe: İrfan, Kerim, Arslanagic, Angel, Berkan Emir, Nwobodo, Yalçın, Soner, Halil Akbunar, Lourency, Ndiaye