BIST 1.385
DOLAR 8,87
EURO 10,43
ALTIN 499,05
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY

Galatasaray Göztepe maçında ilk 11'ler belli oldu

Galatasaray Göztepe maçında ilk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, Göztepe'yi konuk ediyor. Son 4 haftasında tam 10 puan kaybeden Aslan, evinde kazanıp yeniden ayağa kalkmanın hesaplarını yapıyor. 2 maçtır kaybeden İzmir temsilcisi ise kötü gidişata son vermenin peşinde. Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

Abone ol

Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında Göztepe'yi ağırlıyor. Türk Telekom Stadı'nda 19.00'da başlayacak müsabakayı Ali Şansalan yönetecek ve karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Ligde geride kalan 6 maçta ikişer galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşayan Aslan, aldığı 8 puanla haftaya 11. sırada girdi. İzmir temsilcisi ise 6 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 3 yenilgi gördü ve topladığı 5 puanla 7. hafta öncesinde 15. sırada yer buldu.

Galatasaray - Göztepe

Stat: Türk Telekom
Hakem: Ali Şansalan
Saat: 19.00
Yayın: beIN Sports 1

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Luyindama, Van Aanholt, Berkan Kutlu, Cicaldau, Feghouli, Morutan, Kerem, Halil Dervişoğlu

Göztepe: İrfan, Kerim, Arslanagic, Angel, Berkan Emir, Nwobodo, Yalçın, Soner, Halil Akbunar, Lourency, Ndiaye

ÖNCEKİ HABERLER
Hatayspor Fenerbahçe maçı golleri ve geniş özeti
Hatayspor Fenerbahçe maçı golleri ve geniş özeti
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Burcu Önal kiminle evli eşi İbrahim Önal ne iş yapıyor?
Burcu Önal kiminle evli eşi İbrahim Önal ne iş yapıyor?
Önce Müslüman oldu sonra Sivas'a gelin
Önce Müslüman oldu sonra Sivas'a gelin
Toprak Razgatlıoğlu üst üste ikinci kez kazandı! Farkı 20'ye çıkarttı
Toprak Razgatlıoğlu üst üste ikinci kez kazandı! Farkı 20'ye çıkarttı
İngilizler ortaya çıkardı! Kanıtlar ele geçirildi: Kuzey Kore'nin hırsı...
İngilizler ortaya çıkardı! Kanıtlar ele geçirildi: Kuzey Kore'nin hırsı...
Hasan Biltekin sevgilisi kimdir Masterchef Hasan instagram hesabı nedir?
Hasan Biltekin sevgilisi kimdir Masterchef Hasan instagram hesabı nedir?
Bursa'da yürek dağlayan an! Annesinin başında gözyaşı döktü
Bursa'da yürek dağlayan an! Annesinin başında gözyaşı döktü
Hacamat günleri eylül takvimi 2021 hangi günler yapılır?
Hacamat günleri eylül takvimi 2021 hangi günler yapılır?
Altın son bir dip yapacak sonra!... İslam Memiş'ten çarpıcı altın tahmini
Altın son bir dip yapacak sonra!... İslam Memiş'ten çarpıcı altın tahmini