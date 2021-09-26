Galatasaray Göztepe maçı CANLI YAYIN

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, Göztepe'yi konuk ediyor. Son 4 haftasında tam 10 puan kaybeden Aslan, evinde kazanıp yeniden ayağa kalkmanın hesaplarını yapıyor. 2 maçtır kaybeden İzmir temsilcisi ise kötü gidişata son vermenin peşinde. Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında Göztepe'yi ağırlıyor. Türk Telekom Stadı'nda 19.00'da başlayan müsabakayı Ali Şansalan yönetiyor ve karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.

Ligde geride kalan 6 maçta ikişer galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşayan Aslan, aldığı 8 puanla haftaya 11. sırada girdi. İzmir temsilcisi ise 6 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 3 yenilgi gördü ve topladığı 5 puanla 7. hafta öncesinde 15. sırada yer buldu.

Galatasaray: 2 - 1 :Göztepe

(İkinci yarı oynanıyor)

56' GOOOLL!!! Galatasaray, Olimpiu Morutan'ın golü ile maçta öne geçti! Alexandru Cicaldau'nun pasıyla sağ kanatta topla buluşan Olimpiu Morutan rakiplerini birer birer ekarte ederek ceza alanında sağ çaprazdan yakın köşeye yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı İrfan Can Eğribayat'ın solundan ağlarla buluşturmayı başarıyor.

49' GOOOLL!!! Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nun golü ile maçta eşitliği yakaladı! Halil Dervişoğlu'nun ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda İrfan Can Eğribayat topu kontrol etmek isterken elinden kaçırınca kaleye yönelen meşin yuvarlak ağlarla buluşuyor.

43' GOOOLL!!! Göztepe, Cherif Ndiaye'nin golü ile maçta öne geçti! Sağ kanatta Christian Luyindama'dan topu kapan Halil Akbunar'ın uzun pasıyla topla buluşan Cherif Ndiaye ilerleyerek ceza alanına gelmeden yaptığı vuruşla kalesi terk eden Fernando Muslera'nın yanından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başarıyor.

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Luyindama (Alpaslan), Van Aanholt, Berkan Kutlu, Cicaldau, Feghouli (Diagne), Morutan, Kerem, Halil Dervişoğlu

Göztepe: İrfan, Kerim, Arslanagic, Angel, Berkan Emir, Nwobodo, Yalçın (Tijanic), Soner, Halil Akbunar, Lourency, Ndiaye