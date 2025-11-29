BIST 10.937
Galatasaray duyurdu! O isimle yollar ayrıldı

Galatasaray duyurdu! O isimle yollar ayrıldı

Galatasaray Kulübü, erkek basketbol şubesi genel menajeri Ömer Yalçınkaya ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Erkek Basketbol Şubesi Genel Menajeri Ömer Yalçınkaya ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

