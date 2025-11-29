BIST 10.937
DOLAR 42,51
EURO 49,21
ALTIN 5.691,33
HABER /  DÜNYA

ABD'den dikkat çeken karar! Vize işlemlerini askıya aldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
ABD'den dikkat çeken karar! Vize işlemlerini askıya aldı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Afgan pasaport sahiplerine vize vermeyi askıya aldığını duyurdu.

Abone ol

Bakanlığın sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Afgan pasaportuyla seyahat eden kişilere vize verilmesinin derhal askıya alındığı bildirildi.

Açıklamada, "Bakanlık, ABD'nin ulusal ve kamu güvenliğini korumak için gerekli tüm önlemleri alıyor." denildi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, konuya ilişkin X'te yaptığı paylaşımda "ABD'nin, ülkemizi ve halkımızı korumaktan daha önemli bir önceliği yoktur." ifadesini kullandı.

Bakanlığın bu kararı, Beyaz Saray yakınlarında görev yapan iki Ulusal Muhafızın vurulması ve muhafızlardan birinin hayatını kaybetmesinin ardından geldi.

ÖNCEKİ HABERLER
Airbus’tan korkutan uyarı! Acil yazılım güncellemesi...
Airbus’tan korkutan uyarı! Acil yazılım güncellemesi...
TFF 1. Lig'de Diagne fırtınası
TFF 1. Lig'de Diagne fırtınası
Trump, Biden dönemindeki tüm belgeleri feshettiğini açıkladı
Trump, Biden dönemindeki tüm belgeleri feshettiğini açıkladı
Ukrayna'daki yolsuzluk krizi! Üst düzey istifa geldi
Ukrayna'daki yolsuzluk krizi! Üst düzey istifa geldi
Gürcistan'da AB yanlısı gösteri düzenlendi
Gürcistan'da AB yanlısı gösteri düzenlendi
Bilecik'te arazide çıkan yangın söndürüldü
Bilecik'te arazide çıkan yangın söndürüldü
Gençlerbirliği, Süper Lig'de son 5 maçın 4'ünde mağlup oldu
Gençlerbirliği, Süper Lig'de son 5 maçın 4'ünde mağlup oldu
Erkan Tan'ın yeni adresi belli oldu
Erkan Tan'ın yeni adresi belli oldu
Bakanlıktan KAIROS açıklaması: 25 personel kurtarıldı
Bakanlıktan KAIROS açıklaması: 25 personel kurtarıldı
Bakan Yumaklı duyurdu: Tarımsal destek ödemeleri başlıyor
Bakan Yumaklı duyurdu: Tarımsal destek ödemeleri başlıyor
Telegram’daki C7K grubuna operasyon: 4 tutuklama
Telegram’daki C7K grubuna operasyon: 4 tutuklama
Kocaelispor sahasında Gençlerbirliği'ni devirdi
Kocaelispor sahasında Gençlerbirliği'ni devirdi