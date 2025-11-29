BIST 10.937
Akrabalar arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Akrabalar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.Kavgaya dönüşen olayda 4 kişi silahla vuruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Mahmut Çeki'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Diğer 3 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kavgada ağır yaralanan Reşit Çeki, Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

