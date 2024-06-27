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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, İstanbul Topkapı Üniversitesi mezuniyet törenine katıldı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, İstanbul Topkapı Üniversitesi mezuniyet törenine katıldı

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, İstanbul Topkapı Üniversitesi 2023-2024 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni'ne katıldı.

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Harbiye'deki İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Özbek, Topkapı Üniversitesi'nden mezun olanlara hayatlarında başarılar diledi.

"Ben de sizler gibi 50 yıl önce kendi mezuniyet törenime katılmıştım." diyen Özbek, "Ben de 50 yıl önce hayallerimin peşinden koştum. Bir hayalim de Galatasaray spor kulübün başkanı olmaktı. Hayallerinizin peşinden koşmayı bırakmayın." ifadelerini kullandı.

Konuşması sonrasında Özbek'e plaket ve çiçek takdim edilirken, İstanbul Topkapı Üniversitesi mezunları da Özbek ile fotoğraf çektirdi.

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