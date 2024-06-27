Yavuz Ağıralioğlu Ankara'da parti binasını tuttu partinin adı için konuşulan 4 isim
İsmail Saymaz, Yavuz Ağıralioğlu'nun kuracağı partinin adı için konuşulan isimlerin "Güçlü Parti, Atılım Partisi, AY Parti, AL Parti" olduğunu duyurdu.Abone ol
İYİ Parti 27. dönem Milletvekili Yavuz Ağırailoğlu'nun sonbaharda parti kuracağını açıklamasıyla birlikte Ankara kulisleri hareketlendi.
Gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından Ağıralioğlu'nun kuracağı partiye ilişkin kulis aktardı.
Parti binası Ankara Turhan Güneş Bulvarı’nda
Saymaz, "Yavuz Ağıralioğlu, parti binasını Ankara Turhan Güneş Bulvarı’nda tuttu. Partinin kuruluş dilekçesi sonbaharda verilecek. Konuşulan isimler şunlar: Güçlü Parti, Atılım Partisi, AY Parti, AL Parti" ifadelerini kullandı.
Bugün Türkiye gazetesinde yer alan haberde Yavuz Ağıralioğlu, partinin sonbaharda kuracaklarını, parti isminin henüz belli olmadığını söylemiş ve mevcut vekillerden katılım olabileceğini ifade etmişti.