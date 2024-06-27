BIST 10.564
DOLAR 32,89
EURO 35,28
ALTIN 2.447,96
HABER /  POLİTİKA

Yavuz Ağıralioğlu Ankara'da parti binasını tuttu partinin adı için konuşulan 4 isim

Yavuz Ağıralioğlu Ankara'da parti binasını tuttu partinin adı için konuşulan 4 isim

İsmail Saymaz, Yavuz Ağıralioğlu'nun kuracağı partinin adı için konuşulan isimlerin "Güçlü Parti, Atılım Partisi, AY Parti, AL Parti" olduğunu duyurdu.

Abone ol

İYİ Parti 27. dönem Milletvekili Yavuz Ağırailoğlu'nun sonbaharda parti kuracağını açıklamasıyla birlikte Ankara kulisleri hareketlendi.

Gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından Ağıralioğlu'nun kuracağı partiye ilişkin kulis aktardı. 

Parti binası Ankara Turhan Güneş Bulvarı’nda

Saymaz, "Yavuz Ağıralioğlu, parti binasını Ankara Turhan Güneş Bulvarı’nda tuttu. Partinin kuruluş dilekçesi sonbaharda verilecek. Konuşulan isimler şunlar: Güçlü Parti, Atılım Partisi, AY Parti, AL Parti" ifadelerini kullandı.

Bugün Türkiye gazetesinde yer alan haberde Yavuz Ağıralioğlu, partinin sonbaharda kuracaklarını, parti isminin henüz belli olmadığını söylemiş ve mevcut vekillerden katılım olabileceğini ifade etmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Vahşet! Babasını satırla öldürdü
Vahşet! Babasını satırla öldürdü
Gazze'de can kaybı 37 bin 765'e yükseldi
Gazze'de can kaybı 37 bin 765'e yükseldi
Özgür Özel'den erken seçim açıklaması: Gelecek hafta olsun istiyorum
Özgür Özel'den erken seçim açıklaması: Gelecek hafta olsun istiyorum
Ticaret Bakanı Bolat Suudi Arabistan Ankara Büyükelçisi'ni kabul etti
Ticaret Bakanı Bolat Suudi Arabistan Ankara Büyükelçisi'ni kabul etti
Son dakika! Merkez Bankası politika faizini yüzde 50'de sabit bıraktı
Son dakika! Merkez Bankası politika faizini yüzde 50'de sabit bıraktı
İzmir'de tefecilere yönelik operasyon: 14 kişi yakalandı
İzmir'de tefecilere yönelik operasyon: 14 kişi yakalandı
MHP'li Semih Yalçın'dan "Ülkü Ocakları" açıklaması
MHP'li Semih Yalçın'dan "Ülkü Ocakları" açıklaması
Yeşilçam'ın efsane oyuncusu yoğun bakımda savaş veriyordu! Haber geldi
Yeşilçam'ın efsane oyuncusu yoğun bakımda savaş veriyordu! Haber geldi
İletişim Başkanlığı İsrail'in silah yalanını ortaya çıkardı
İletişim Başkanlığı İsrail'in silah yalanını ortaya çıkardı
Zam sınırı kalkıyor! Kira fiyatları nasıl etkilenecek?
Zam sınırı kalkıyor! Kira fiyatları nasıl etkilenecek?
Almanya'da Türkler için yeni dönem bugün başladı: Çifte vatandaşlık yasası yürürlükte
Almanya'da Türkler için yeni dönem bugün başladı: Çifte vatandaşlık yasası yürürlükte
Milli Savunma Bakanlığı, '3. Dünya Savaşı' açıklaması yaptı! "Ordumuz her türlü senaryoya hazır"
Milli Savunma Bakanlığı, '3. Dünya Savaşı' açıklaması yaptı! "Ordumuz her türlü senaryoya hazır"