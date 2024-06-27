BIST 10.553
DOLAR 32,88
EURO 35,29
ALTIN 2.445,03
HABER /  EKONOMİ

Son dakika! Merkez Bankası politika faizini yüzde 50'de sabit bıraktı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Son dakika! Merkez Bankası politika faizini yüzde 50'de sabit bıraktı

 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tuttu. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyordu.

Abone ol

TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Yaşar Fatih Karahan başkanlığında toplanan Kurul'un, politika faizinin yüzde 50'de sabit kalmasına karar verdiği bildirildi.

Aylık enflasyonun ana eğilimindeki zayıflamanın mayıs ayında geçici bir kesintiye uğradığı belirtilen duyuruda, yakın döneme ilişkin göstergelerin yurt içi talebin, halen enflasyonist düzeyde olmakla birlikte yavaşladığını teyit ettiği aktarıldı.

Duyuruda, hizmet enflasyonundaki yüksek seyir ve katılık, enflasyon beklentileri, jeopolitik riskler ve gıda fiyatlarının enflasyonist baskıları canlı tuttuğu kaydedilerek, "Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının öngörüler ile uyumunu yakından takip etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki etkilerinin yakından izlendiği vurgulanan duyuruda, Kurul'un parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak politika faizinin sabit tutulmasına karar vermekle birlikte, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelediği bildirildi.

Duyuruda, aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon yılın ikinci yarısında tesis edilecektir."

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizmasının ilave makroihtiyati adımlarla destekleneceği ifade edilen duyuruda, likidite gelişmelerinin yakından izlendiği aktarıldı.

Duyuruda, "Sterilizasyon araçları, gerektiğinde çeşitlendirilerek etkin şekilde kullanılacaktır. Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir." değerlendirmesine yer verildi.

Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergelerin yakından takip edileceği ve Kurul'un, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacağı vurgulanan duyuruda, "Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır. Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti 5 iş günü içinde yayımlanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
İzmir'de tefecilere yönelik operasyon: 14 kişi yakalandı
İzmir'de tefecilere yönelik operasyon: 14 kişi yakalandı
MHP'li Semih Yalçın'dan "Ülkü Ocakları" açıklaması
MHP'li Semih Yalçın'dan "Ülkü Ocakları" açıklaması
Yeşilçam'ın efsane oyuncusu yoğun bakımda savaş veriyordu! Haber geldi
Yeşilçam'ın efsane oyuncusu yoğun bakımda savaş veriyordu! Haber geldi
İletişim Başkanlığı İsrail'in silah yalanını ortaya çıkardı
İletişim Başkanlığı İsrail'in silah yalanını ortaya çıkardı
Zam sınırı kalkıyor! Kira fiyatları nasıl etkilenecek?
Zam sınırı kalkıyor! Kira fiyatları nasıl etkilenecek?
Almanya'da Türkler için yeni dönem bugün başladı: Çifte vatandaşlık yasası yürürlükte
Almanya'da Türkler için yeni dönem bugün başladı: Çifte vatandaşlık yasası yürürlükte
Milli Savunma Bakanlığı, '3. Dünya Savaşı' açıklaması yaptı! "Ordumuz her türlü senaryoya hazır"
Milli Savunma Bakanlığı, '3. Dünya Savaşı' açıklaması yaptı! "Ordumuz her türlü senaryoya hazır"
Antalya'da izinsiz böcek yakalayan Rus'a ceza şoku
Antalya'da izinsiz böcek yakalayan Rus'a ceza şoku
Sürücüler dikkat! İstanbul’da 75 gün sürecek çalışma başladı
Sürücüler dikkat! İstanbul’da 75 gün sürecek çalışma başladı
Eski Honduras Devlet Başkanı, ABD'de 45 yıl hapse çarptırıldı
Eski Honduras Devlet Başkanı, ABD'de 45 yıl hapse çarptırıldı
Ekonomik güven endeksi açıklandı! Yedi ayın en düşük seviyesi
Ekonomik güven endeksi açıklandı! Yedi ayın en düşük seviyesi
"Enlerin" turnuvası EURO 2024! Arda Güler, Ronaldo'nun rekorunu kırdı
"Enlerin" turnuvası EURO 2024! Arda Güler, Ronaldo'nun rekorunu kırdı