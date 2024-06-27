BIST 10.553
DOLAR 32,88
EURO 35,29
ALTIN 2.445,03
HABER /  GÜNCEL

Yeşilçam'ın efsane oyuncusu yoğun bakımda savaş veriyordu! Haber geldi

Yeşilçam'ın efsane oyuncusu yoğun bakımda savaş veriyordu! Haber geldi

Yeşilçam'ın efsane oyuncuları arasında yer alan Ahu Tuğba geçtiğimiz günlerde evinde fenalaşmasının ardından kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı. Hastanede savaş veren Tuğba'nın son durumu belli oldu.

Abone ol

Yeşilçam'ın usta isimleri Kadir İnanır, Nuri Alço ve son olarak da Ahu Tuğba'nın sağlık sorunlarıyla boğuşması, Yeşilçam'ı seven vatandaşlarımızı üzdü.  Yeşilçam'ın efsane oyuncuları arasında yer alan Ahu Tuğba geçtiğimiz günlerde evinde fenalaşmasının ardından kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı. Hastanede savaş veren Tuğba'nın son durumu belli oldu.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ahu Tuğba taburcu olarak evine çıktı. Tuğba, doktorlar tarafından yasak olmasına rağmen Los Angeles - Miami arasında 5,5 saatlik uçak yolculuğu yapınca evinde kızı Anjelik tarafından fenalaşmış bir halde Miami de Universty Hospital 'a kaldırılmıştı. Yoğun bakımda tedavi gören Tuğba iyileşerek normal odadan evine çıktı.

 

ÖNCEKİ HABERLER
İletişim Başkanlığı İsrail'in silah yalanını ortaya çıkardı
İletişim Başkanlığı İsrail'in silah yalanını ortaya çıkardı
Zam sınırı kalkıyor! Kira fiyatları nasıl etkilenecek?
Zam sınırı kalkıyor! Kira fiyatları nasıl etkilenecek?
Almanya'da Türkler için yeni dönem bugün başladı: Çifte vatandaşlık yasası yürürlükte
Almanya'da Türkler için yeni dönem bugün başladı: Çifte vatandaşlık yasası yürürlükte
Milli Savunma Bakanlığı, '3. Dünya Savaşı' açıklaması yaptı! "Ordumuz her türlü senaryoya hazır"
Milli Savunma Bakanlığı, '3. Dünya Savaşı' açıklaması yaptı! "Ordumuz her türlü senaryoya hazır"
Antalya'da izinsiz böcek yakalayan Rus'a ceza şoku
Antalya'da izinsiz böcek yakalayan Rus'a ceza şoku
Sürücüler dikkat! İstanbul’da 75 gün sürecek çalışma başladı
Sürücüler dikkat! İstanbul’da 75 gün sürecek çalışma başladı
Eski Honduras Devlet Başkanı, ABD'de 45 yıl hapse çarptırıldı
Eski Honduras Devlet Başkanı, ABD'de 45 yıl hapse çarptırıldı
Ekonomik güven endeksi açıklandı! Yedi ayın en düşük seviyesi
Ekonomik güven endeksi açıklandı! Yedi ayın en düşük seviyesi
"Enlerin" turnuvası EURO 2024! Arda Güler, Ronaldo'nun rekorunu kırdı
"Enlerin" turnuvası EURO 2024! Arda Güler, Ronaldo'nun rekorunu kırdı
11 yaşındaki çocuk annesini öldürdü! Korkunç olay
11 yaşındaki çocuk annesini öldürdü! Korkunç olay
İkinci elde satış süreleri uzadı en hızlı satılan marka belli oldu
İkinci elde satış süreleri uzadı en hızlı satılan marka belli oldu
40 günde 4’üncü ülke daveti: Babacan şimdi de Helsinki’ye gitti
40 günde 4’üncü ülke daveti: Babacan şimdi de Helsinki’ye gitti