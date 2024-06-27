Yeşilçam'ın efsane oyuncusu yoğun bakımda savaş veriyordu! Haber geldi

Yeşilçam'ın efsane oyuncuları arasında yer alan Ahu Tuğba geçtiğimiz günlerde evinde fenalaşmasının ardından kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı. Hastanede savaş veren Tuğba'nın son durumu belli oldu.

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Yeşilçam'ın usta isimleri Kadir İnanır, Nuri Alço ve son olarak da Ahu Tuğba'nın sağlık sorunlarıyla boğuşması, Yeşilçam'ı seven vatandaşlarımızı üzdü. Yeşilçam'ın efsane oyuncuları arasında yer alan Ahu Tuğba geçtiğimiz günlerde evinde fenalaşmasının ardından kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı. Hastanede savaş veren Tuğba'nın son durumu belli oldu.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ahu Tuğba taburcu olarak evine çıktı. Tuğba, doktorlar tarafından yasak olmasına rağmen Los Angeles - Miami arasında 5,5 saatlik uçak yolculuğu yapınca evinde kızı Anjelik tarafından fenalaşmış bir halde Miami de Universty Hospital 'a kaldırılmıştı. Yoğun bakımda tedavi gören Tuğba iyileşerek normal odadan evine çıktı.