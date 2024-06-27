40 günde 4’üncü ülke daveti: Babacan şimdi de Helsinki’ye gitti

DEVA Partisi Lideri Ali Babacan, Yunanistan, Çin ve Rusya’dan sonra şimdi de Finlandiya’ya gitti. Bugün başlayacak olan “Kuzey Işığı Zirvesi” ne Türkiye’den davetli tek isim olan Babacan, dünyanın farklı ülkelerinden gelen iş dünyası liderleri ve uzmanlarına konuşacak.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’a siyaset , diplomasi ve iş dünyası liderlerinin katıldığı uluslararası toplantı davetleri gelmeye devam ediyor. Ali Babacan, yine uluslararası bir toplantı için bugün Finlandiya’ya gitti.

Daha önce Yunanistan, Çin ve Rusya’da toplantılara katılan Babacan’a davet bu sefer Batı’dan geldi. Babacan, Finlandiya’nın Başkenti Helsinki’de gerçekleştirilecek olan toplantıya katılacak. Babacan, yine toplantıya Türkiye’den davet edilen tek isim oldu.

Babacan, Vladimir Putin’in özel davetlisi olarak 5-8 Haziran tarihlerinde St.Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’na katılmak üzere Rusya’ya gitmişti. Babacan’ın Rusya’nın ardından NATO’ya alınmaması için direnen Batı ülkesi Finlandiya’ya da davet edilmesi dikkat çekti. Finlandiya, Rusya’nın itirazlarına rağmen Türkiye’nin de onayıyla NATO’ya üye olan son iki ülkeden biri olmuştu.

Ali Babacan, Avrupa İş Liderleri Konvansiyonu tarafından düzenlenen “Kuzey Işığı Zirvesi”ne katılmak üzere Helsinki’ye gitti. 27-29 Haziran tarihlerinde yapılacak olan toplantıya Avrupa’nın en önemli iş dünyası liderleri ve dünyaca ünlü uzmanlar katılıyor.

Kuzey Işığı Zirvesi toplantıları 2002 yılından bu tarafa yapılıyor. Avrupa’nın önemli şirket CEO ve başkanlarını bir araya getiren toplantıda; Uluslararası ilişkiler, teknoloji ve ekonomi alanında dünya gündemindeki konular ele alınıyor.

1- YUNANİSTAN’DA DIŞ POLİTİKA ANLATTI: DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, seçim sonrası ilk yurt davetini Yunanistan’dan aldı ve uluslararası düşünce kuruluşu olan DIKTIO’nun toplantısı için Atina’ya gitti. Babacan’ın 18-20 Mayıs tarihleri arasında katıldığı ve “tek konuşmacı” olduğu toplantının konusu dış politikaydı. DIKTIO, üyeleri arasında eski başbakan ve bakanların da bulunduğu politika araştırmalarına odaklanan bağımsız düşünce kuruluşu olarak biliniyor.

2- ÇİN’DE KÜRESEL SİSTEM KONUŞULDU: DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 26-28 Mayıs tarihlerinde Çin’in Hangzhou şehrinde katıldığı ve farklı ülkelerden Maliye-Hazine Bakanları, Merkez Bankası Başkanları ve finans kuruluş yöneticilerinin katıldığı toplantıda uluslararası parasal ve finansal sisteme dair sorunlar ve geniş kitlelerin refahını artırıcı daha kapsayıcı sistem için yapılması gerekenleri ele alan konuşma yapmıştı.

3- PUTİN’İN ÖZEL DAVETLİSİ OLARAK GİTTİ 2 KONUŞMA YAPTI: Babacan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in davetlisi olarak 5-8 Haziran günlerinde Rusya'daki St.Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’na katılmıştı. 15 bin kişinin katıldığı toplantıda ana konuşmacı olan Babacan iki ayrı oturumda küresel finans sitemi ve dünyadaki ekonomik ve siyasi gelişmelere ilişkin düşüncelerini söylemiş, gazete ve TV lere röportaj vermişti .