Adıyaman'da havalandırma boşluğuna düşen kişi öldü

Adıyaman'ın Besni ilçesinde havalandırma boşluğuna düşen kişi hayatını kaybetti.Abone ol
Vakkas Çetintaş (55), Kaymakam Hasan Tütün Mahallesi'nde 7 katlı apartmanın güneş enerjisi panellerini kontrol etmek için çatıya çıktı.
Dengesini kaybederek havalandırma boşluğuna düşen Çetintaş, hayatını kaybetti. Çetintaş'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Besni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri TAG Otoyolu'nda korkunç kaza! 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı