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Adıyaman'da havalandırma boşluğuna düşen kişi öldü

Adıyaman'da havalandırma boşluğuna düşen kişi öldü

Adıyaman'ın Besni ilçesinde havalandırma boşluğuna düşen kişi hayatını kaybetti.

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Vakkas Çetintaş (55), Kaymakam Hasan Tütün Mahallesi'nde 7 katlı apartmanın güneş enerjisi panellerini kontrol etmek için çatıya çıktı.

Dengesini kaybederek havalandırma boşluğuna düşen Çetintaş, hayatını kaybetti. Çetintaş'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Besni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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