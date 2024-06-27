Yalova'da devre mülk dolandırıcılığı soruşturmasında yeni gelişme

Yalova merkezli 3 ilde devre mülk dolandırıcılığına yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen ikinci operasyonda 10 zanlı yakalandı.

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Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca, daha önce gözaltına alınan 29 şüpheliden 11'inin tutuklandığı organize suç örgütü soruşturmasına devam ediliyor.

Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yalova, İstanbul ve Balıkesir'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Muhasebe, sözleşme ve pazarlama işlerini yaptıkları belirtilen Yalova'da 6, Balıkesir'de 3 ve İstanbul'da bir şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.