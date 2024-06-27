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Fatih Terim Çekya maçı sonrası hem eleştirdi, hem kutladı!

Fatih Terim Çekya maçı sonrası hem eleştirdi, hem kutladı!

2024 Avrupa Şampiyonası F Grubu son maçında Çekya ile karşılaşan A Milli Futbol Takımımız rakibini 2-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırmayı başardı. Karşılaşmanın ardından Fatih Terim mücadeleyi değerlendirirken, eleştiride de bulundu. İşte detaylar...

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A Milli Takım'ın Çekya'yı 2-1 mağlup etmesinin ardından tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim değerlendirmelerde bulundu. beIN Sports'a konuşan Terim, 'Hepsini yürekten kutluyorum' dedi.

"Millilerimiz, gerekeni yaptılar, ilk 16'ya kaldılar. Hoca başta olmak üzere hepsini yürekten kutluyorum. Kocaman bir ülkeye yakıştı bu. Biz buna layığız. Bu takımdan daha önemli işler bekliyorum. Rakip kim olursa olsun"

"Türkiye'ye yakıştı bu"

"Bundan sonra daha iyi oynamamız, sahada daha iyi cevaplar vermemiz, rakibe daha tehditkar olmamız gerekiyor. Hepsini yürekten kutluyorum. Türkiye'ye yakıştı bu"

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