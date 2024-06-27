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Bahçelievler’de 7 katlı bina çöktü 3 katı kaçak çıktı

Bahçelievler’de 7 katlı bina çöktü 3 katı kaçak çıktı

İstanbul Bahçelievler'de, 1980 yılında 4 katlı olarak inşa edilen, 1994 yılında kaçak olarak 3 kat daha eklenen 7 katlı bina çöktü. İstanbul Valiliği, Bahçelievler'de çöken binada ölen, yaralanan ya da enkaz altında bulunan kimsenin olmadığını bildirdi.

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İstanbul Bahçelievler'de, Zafer Mahallesi Yadigar Sokak’ta bulunan 7 katlı bina sebebi bilinmeyen nedenle çöktü. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda emniyet, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.

AA'da yer alan habere göre AFAD ekipleri bina enkazında arama faaliyetinde bulundu.

Ölen, yaralanan ya da enkaz altında kalan yok

İstanbul Valiliği, yaptığı açıklamada, binanın 1980 yılında yapıldığını ifade ederek şunları kaydetti:

“Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede olayda ölen, yaralanan ya da enkaz altında kalanın bulunmadığı tespit edilmiştir. Çöken binanın çevresindeki binalar tedbir amaçlı boşaltılmış olup, olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri de alınmıştır.”

1994'te kaçak olarak 3 kat çıkılmış

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, olay yerinde sıkıntılı olan 4 binanın daha boşaltıldığını ve çöken binaya, 1994 yılında kaçak olarak 3 kat daha çıkıldığını söyledi.

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