Bizim Çocuklar son 16'da !

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu son maçında A Milli Futbol Takımı, Çekya'yı 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.s

Abone ol

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu üçüncü maçında Çekya'yı 2-1 yenerek son 16 turuna yükseldi.

46. dakikada Türkiye etkili geldi. Merih Demiral, savunma arkasına uzun pasında Barış Alper Yılmaz'ı topla buluşturdu. Barış'ın kale sahasının sağ çaprazından bekletmeden yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Stanek topu çıkardı.

51. dakikada Türkiye golü buldu. Ceza sahası önündeki İsmail Yüksek, yerden pasını Hakan Çalhanoğlu'na gönderdi. Hakan'ın kaleyi çaprazdan gören pozisyonda sağ ayağıyla gelişine yaptığı sert vuruşta top, uzak direk dibinden ağlarla buluştu: 0-1.

66. dakikada Çekya eşitliği yakaladı. Coufal'ın sağ kanattan uzun taç atışında Soucek, topu kafayla kale sahasına doğru aşırttı. Chory ile birlikte yükselen Mert Günok, topu kontrol edemedi. Chory'nin yaptığı vuruşta çizgi üzerinde topa müdahale eden Samet Akaydın, gole izin vermedi. Dönen topu sert vuruşla filelere gönderen Soucek, durumu 1-1 yaptı.

90+4. dakikada Türkiye öne geçti. Cenk Tosun, Orkun Kökçü'nün pasıyla ceza sahasına girdi. Rakiplerinden kurtulan Cenk, yaptığı sert vuruşla topu köşeden ağlara göndererek ay-yıldızlıları 2-1 öne geçirdi.

Türkiye, karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Bu sonuçla milliler, grupta 6 puanla ikinci olarak son 16 turuna kaldı ve Avusturya ile eşleşti. Çekya ise bir puanla grubu son sırada bitirdi.

Çekya 1 - 2 Türkiye

90'A Milli Takımımız, Çekya'yı 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

90' GOOOOOOOOOLLLLLLL! Milli Takımımız, 90+4'te Cenk Tosun'un golüyle skoru tayin ediyor. Hücuma hızlı çıkan takımımızda Cenk Tosun, topu sol kanatta alıp ceza sahası içine girdi ve çok sert bir vuruşla ağların pasını aldı. 2-1.

86' Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası dışına pasında Okay'ın gelişine şutu kalenin üstünden dışarıya gitti.

82'SAYILMAYAN GOL | Çekya'da Jan Kuchta, faullü müdahalenin ardından topu ağlara yolladı ancak hakem oyunu durdurdu. Gol sayılmadı.

78'Soldan hücuma destek veren Jurasek, kale sahasına sert bir orta kesti. Merih savunmada topu uçarak kafayla karşıladı.

72'Yine etkili geldik. Barış'ın savunma arkasına derin gönderdiği pası Kenan Yıldız aldı ve ceza sahasına girdi. Rakibinden sıyrılmak isteyen Kenan, soluna çekip şut denedi. Savunma ayak koydu. Korner.

66'GOL! Çekya, Soucek'in golü ile beraberliği yakaladı. Ceza sahamıza yüksek gönderilen topta Soucek, Mert Günok'la hava topu mücadelesine çıkıp topu önünde buldu ve boş kaleye topu ağlara yolladı.

65'KAÇTI! Sağ kanatta topu alan Barış, rakip yarı alana hızlı geçtikten sonra ceza sahasına girdi ve pasını içeri çevirdi. Bu topa kale sahasında Arda Güler, dokunamadı.

60'Sağ kanatta hücuma destek veren Mert Müldür, ceza sahasına ortaladı. Savunma topu kornere çeldi.

51'GOOOOOOOOLLLLL! A Milli Takımımız Hakan Çalhanoğlu'nun enfes golüyle Çekya karşısında 1-0 öne geçti.

50'Ceza sahası dışında Merih, topu istediği gibi uzaklaştıramadı. Meşin yuvarlağı önünde bulan Soucek, şutunu çekti. Top kaleci Mert'te kaldı.

46'KAÇTI! Milli Takımımız gole çok yaklaştı. Merih'in savunma arkasına gönderdiği uzun topa ceza sahasında Barış kafayı vurdu. Kaleci Stanek çıkardı, dönen topa hiç bir oyuncumuz dokunamadı.

46'Maçta ikinci yarı başladı.

Maçta ilk yarı golsüz sona erdi.

45'Ceza yayının dışında topu alan Arda Güler, sağ ayağıyla şutunu çekti ama çerçeveyi bulamadı.

45'İlk yarının sonuna 3 dakikalık ilave süre eklendi.

44'KAÇTI! Kalemizde büyük tehlike! Arda'nın orta alanda kaptırdığı topla hızlı hücuma çıkan Çekya'da ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Jurasek, karşı karşıya pozisyonda kaleci Mert'i geçemedi.

42'Rakip yarı alanda topu alan Hakan, ceza sahası dışında sağ çaprazdan şutunu çekti. Top üstten dışarı gitti.

40'Maçta tempo biraz düştü.

27' Ferdi'nin sol kanattan ortasında Arda Güler, ceza sahasında yarım vole denedi. Kaleye giden top Krejci'den kornere gitti.

26' Bir kişi eksik oynayan Çekya, bu bölümde takım olarak kendi yarı sahasına çekildi.

19' Çekya'da Antonín Barák ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Çekya 10 kişi.

16' Sağ kanattan gelen Çekya'da Coufal, ortasını içeri çevirdi. Samet Akaydin'ın ıskaladığı topu Mert Müldür ileri uzaklaştırdı.

13' Orta alanda İsmail'in derin pasında topu alan Arda Güler, uzak mesafeden kaleyi denedi. Meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.

7' Ferdi'nin pasıyla solda topla buluşan Kenan Yıldız, rakibinin üzerine üzerine gitti ve çalım denedi. Savunma bu pozisyonda geçit vermedi. Korner.

4' Kullanılan köşe vuruşunda sol kanata açılan topu alan Jurasek, bekletmeden ceza sahası içine ortaladı. Meşin yuvarlak kalecimizde kaldı.

3' Çekya etkili geldi. Sol çaprazdan Provad, şutunu çekti kaleci Mert son anda topu kornere çeldi.

1'Maçta ilk düdük geldi ve karşılaşma başladı.

Çekya - Türkiye ilk 11'ler

Çekya: Stanek, Holes, Hranac, Krejci, Coufal, Soucek, Provod, Jurasek, Barak, Chytil, Hlozek.

Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Merih, Samet Akaydın, Ferdi, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Salih Özcan, Kenan Yıldız, Arda Güler, Barış Alper.