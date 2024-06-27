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Montella'dan maç sonrası açıklama: Farklı bir turnuva başlıyor!

Montella'dan maç sonrası açıklama: Farklı bir turnuva başlıyor!

A Milli Takım'ın teknik direktörü Vincenzo Montella, EURO 2024'te Çekya'yı 2-1 yenerek son 16 turuna yükseldikleri maç sonrası yaptığı açıklamada, Türk milleti için çok mutlu olduğunu ve turnuvada ilerledikçe iyi rakiplerin geleceğini belirtti. Ayrıca, Avusturya'ya karşı iyi hazırlanacaklarını ve Barış Alper'in fiziksel olarak muazzam bir performans sergilediğini vurguladı.

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A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella, EURO 2024'te Çekya'yı 2-1 mağlup edip son 16 turuna yükseldiğimiz karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Türk milletimiz için çok mutluyum, böyle bir başarı için. Hepimiz için çok mutluyuz."

"Bu tarz turnuvalarda hesap yapmamak lazım. Ne kadar ilerlerseniz iyi rakipler gelir. Avusturya'yı daha önceden biliyoruz. İyi hazırlanacağız. Bundan sonra itibariyla farklı bir turnuva başlıyor."

"Kim gelirse gelsin fark etmez"

"Avusturya'yı istediğimi söyleteceksiniz. Herkesin böyle bir rövanş ruhuna sahip olması beni mutlu ediyor. Ben de var bu. Ama bu kim gelirse gelsin bu saatten sonra fark etmez."

"Barış Alper çok iyi oynadı"

"Barış Alper çok iyi bir maç oynadı. Fiziksel olarak muazzam. Sonuna kadar mücadele etmeyen kimseyi bulamazsınız. Sonuna kadar mücadele eden bir takımımız var."

 

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