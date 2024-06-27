Gürcistan, Portekiz'i devirdi, üst tura yükseldi

EURO 2024 F Grubu'nda Gürcistan, Portekiz'i 2-0 yenerek puanını 4'e yükseltti ve grubu 3. sırada bitirerek son 16 turuna yükseldi. Gürcistan'ın gollerini Kvaratskhelia ve Mikautadze kaydetti.Abone ol
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu üçüncü maçında Gürcistan, Portekiz'i 2-0 mağlup etti.
2. dakikada Gürcistan 1-0 öne geçti. Ani gelişen atakta Mikautadze'nin pasında soldan ceza sahasına giren Kvaratskhelia'nın şutunda top ağlarla buluştu.
57. dakikada Gürcistan farkı 2'ye çıkardı. Kazanılan penaltıda topun başına geçen Mikautadze, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0.
Karşılaşma, Gürcistan'ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Bu sonuçla Gürcistan puanını 4'e yükseltti ve grubu 3. olarak bitirerek son 16'ya yükseldi.