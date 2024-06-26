Milli Takım'da Hakan Çalhanoğlu şoku!

A Milli Takım'ın Çekya ile oynadığı mücadelede sarı kart gören Hakan Çalhanoğlu, sonraki maçta cezalı konuma düştü.Abone ol
URO 2024 F Grubu son maçında Çekya ile karşılaşan A Milli Takım'da Hakan Çalhanoğlu gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü.
HAKAN ÇALHANOĞLU İTİRAZDAN SARI KART GÖRDÜ
A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Çekya maçının 66. dakikasında ay-yıldızlıların kalesinde gördüğü gol sonrası hakeme faul itirazında bulundu. Hakme itirazları sonrası Hakan Çalhanoğlu'na sarı kart gösterdi.
CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Hakan Çalhanoğlu, A Milli Takım'ın son 16 turuna yükselmesi durumunda oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.