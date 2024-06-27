Naci Görür Marmara bölgesini uyardı: Bekliyoruz

Prof. Dr. Naci Görür, Gökçeada'da meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki depremin ardından Marmara bölgesini uyardı.

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Gökçeada'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür, Marmara depremini işaret etti.

Görür'ün, sosyal medya hesabından yaptığı uyarı şöyle:

"Ege Denizinde 4,4 büyüklükte sığ bir deprem oldu (El işareti). Deprem Ege Denizi içerisindeki KAF FAY ZONUNDA. Bu zonun Marmara Denizi içerisindeki devamında Marmara depremini bekliyoruz. Bölgede gerilim devam ediyor. Sevgiyle"