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Yavuz Ağıralioğlu yeni parti için tarih verdi ismi belli oldu mu?

Yavuz Ağıralioğlu yeni parti için tarih verdi ismi belli oldu mu?

Uzun bir süre önce İyi Parti’den kopan 27. Dönem Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, yeni bir parti kuracağını resmen açıkladı. “Partimizi sonbaharda kuracağız. Henüz ismi belli değil” diyen Ağıralioğlu, partisine mevcut milletvekillerinden de katılanlar olabileceğini söyledi.

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Yavuz Ağıralioğlu “Partimizi sonbaharda kuracağız. Henüz ismi belli değil” dedi; Mevcut vekillerden katılım olabileceğini söyledi.

Türkiye gazetesinden Akif Bülbül’ün aktardığına göre, bir grup gazetecinin sorularını cevaplandıran Ağıralioğlu, AK Parti’nin “yoksulluk, yolsuzluk ve yasaklarla mücadele” vaadini simgeleyen 3Y ile yola çıktığını hatırlatarak, “Biz de 3A ile yola çıkacağız. Akıl, Ahlak ve Adalet. 3Y halledilseydi belki bunlara ihtiyaç kalmayacaktı. 3Y iddiasıyla çıkılmış siyasi yolculuğun bizim omuzlarımıza yüklediği mesuliyet 3A mecburiyetidir. Akla, ahlaka ve adalete ihtiyacımız var” diye konuştu.

Mevcut milletvekillerinden katılım

Partinin sonbaharda kurulacağını ve isminin henüz netlik kazanmadığını söyleyen Ağıralioğlu, kurulacak yeni partide mevcut milletvekillerinden isimlerin olabileceğini de ifade etti.

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