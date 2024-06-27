YSK duyurdu: İstanbul dahil 7 ilin milletvekili sayıları değişti

Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararında, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından en son 2023 yılına ait nüfus bilgileri çerçevesinde 600 milletvekilinin il ve seçim bölgelerine göre dağılımları yer aldı.Abone ol
Siyasette erken seçim tartışmaları sürerken YSK’dan yapılan açıklama dikkat çekti. Yüksek Seçim Kurulu'nca 2023 yılı nüfus verileri kapsamında Bayburt, Bursa, Eskişehir, Hatay, İstanbul, Kütahya ve Tunceli'nin milletvekili sayılarında değişiklik yapıldı. İşte milletvekili sayısı değişen iller ve yeni milletvekili sayıları…
İşte milletvekili sayısı değişen iller:
Bayburt: Bayburt'un çıkaracağı milletvekili sayısı 1'den 2'ye çıktı.
Bursa: Bursa'nın çıkaracağı milletvekili sayısı 20'den 21'e çıktı.
Eskişehir: Eskişehir'in çıkaracağı milletvekili sayısı 6'dan 7'ye çıktı.
Hatay: Hatay'ın çıkaracağı milletvekili sayısı 11'den 10'a düştü.
İstanbul: İstanbul'un çıkaracağı milletvekili sayısı 98'den 96'ya düştü.
Kütahya: Kütahya'nın çıkaracağı milletvekili sayısı 5'ten 4'e düştü.
Tunceli: Tunceli'nin çıkaracağı milletvekili sayısı 1'den 2'ye çıktı.