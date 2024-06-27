Özgür Özel ilk kez erken seçim için tarih verdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, erken seçim konusunda görüşünü değiştirdi. Erken seçime ilişkin sözlerinin doğru anlaşılmadığını da belirten Özel, “Erdoğan 5 yıllığına seçildi ama bence 1.5 yıl sonra erken seçim olur. Ben erken seçimden kaçmam, bunun için koşarım” dedi.

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CHP ile AK Parti arasında geçen ‘normalleşme’ görüşmelerinin yankıları sürüyor. Görüşmelerin ardından asgari ücrete zam gelmeyeceğinin hükümet tarafından açıklanması sonrasından Özgür Özel’den gündem yaratacak açıklamalar gelmeye devam ediyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, BirGün yazarı Doğan Tılıç'a konuştu.

"BEN MHP VE AK PARTİ OLMASA DA NORMALLEŞİRİM"

Gündemdeki "normalleşme" adımlarıyla ilgili değerlendirmede bulunan Özel, “Ben iktidarı normalleştirme peşinde değilim. Ben MHP olmasa da AK Parti olmasa da norm alleşirim. Benim derdim onların seçmenleriyle normalleşmek” ifadelerini kullandı.

"ASGARİ ÜCRETE ZAM VERMEZSENİZ SOKAKLARA DÖKÜLECEĞİZ"

CHP'nin düzenlediği mitinglerle ilgili konuşan Özel, şunları söyledi:

"Asgari ücrete zam vermezseniz biz sokaklara döküleceğiz diye söyledik. Geçinemiyoruz mitingine DİSK, Hak-İş ve Türk-İş başkanlarını arayıp davet ettim. Ben masadan ve görüşmeden bir asgari ücret zammı çıkarsam bunun kaybedeni olmazdı. Çıkaramadım, şimdi bunun bedelini iktidarın tek başına ödemesi için ben buna susmayacağım. Mücadele müzakere dengesi bu.”

ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI

1.5 yıl sonra bir erken seçim olacağını öngördüğünü belirten Özel, “Türkiye ilk seçimde Erdoğan yönetiminden kurtulacak. İlk seçim dediğim 2028 değil. Ben 31 Mart seçim sonuçlarını araçsallaştırarak seçim istemeyeceğimi söyledim. Bu seçim istemiyorum demek değil. En çok ben istiyorum. Vatandaş da, anketler gösteriyor ki, yavaş yavaş seçim istemeye başladı. Erdoğan 5 yıllığına seçildi ama bence seçildikten 2.5 yıl sonra, bugünden 1.5 yıl sonra erken seçim olur. Ben erken seçimden kaçmam, bunun için koşarım.” dedi.