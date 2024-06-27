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Beşiktaş Rafa Silva transferini KAP'a bildirdi: İşte oyuncunun alacağı ücret

Beşiktaş Rafa Silva transferini KAP'a bildirdi: İşte oyuncunun alacağı ücret

Beşiktaş, geçtiğimiz günlerde transfer ettiği Rafa Silva'yı KAP'a bildirdi. Portekizli yıldızın sözleşme detayları belli oldu.

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Beşiktaş, yeni yıldız transferi Rafa Silva'yı renklerine bağladığını duyurmuştu. Siyah-beyazlılar KAP'a yaptığı bildirimde Portekizli yıldızın 2026-2027 sezonu sonuna kadar 3 yıllık bir sözleşme imzalandığını duyurdu.

Öte yandan Rafa Silva'nın her sezon için 6 milyon euro garanti maaş alacağı kaydedildi. İşte Beşiktaş'ın KAP'a yaptığı bildiri;

"Profesyonel Futbolcu Rafael Alexandre Fernandes Ferreira da Silva'in transferi konusunda, Oyuncu ile 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2026-2027 sezonu sonuna kadar üç yıllık sözleşme imzalanmıştır. Oyuncuya her sezon için 6.000.000 Avro garanti ücret ödenecektir."

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