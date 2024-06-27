BIST 10.518
DOLAR 32,88
EURO 35,26
ALTIN 2.433,37
HABER /  DÜNYA

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Bolivya'daki darbe girişimine tepki:

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Bolivya'daki darbe girişimine tepki:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Demokratik prensiplerimiz gereği, Bolivya'da demokratik düzeni ve seçilmiş hükümeti destekliyoruz. Bolivya halkının demokratik iradesinin yanındayız." ifadesini kullandı.

Abone ol

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerinde Bolivya'dan askeri müdahale haberlerinin gelmeye başladığını hatırlattı.

Darbeleri ve askeri müdahaleleri, halk iradesini ve siyasi meşruiyeti hedef alan kötülükler olarak nitelendiren Çelik, "Demokratik prensiplerimiz gereği, Bolivya'da demokratik düzeni ve seçilmiş hükümeti destekliyoruz. Bolivya halkının demokratik iradesinin yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.

ÖNCEKİ HABERLER
Fatih Terim Çekya maçı sonrası hem eleştirdi, hem kutladı!
Fatih Terim Çekya maçı sonrası hem eleştirdi, hem kutladı!
"Narkoçelik-24" operasyonlarında 83 şüpheli yakalandı
"Narkoçelik-24" operasyonlarında 83 şüpheli yakalandı
Dolar ve Euro'da günün rakamları
Dolar ve Euro'da günün rakamları
Ticaret Bakanlığı'ndan flaş açıklama! Otomotivde 6 ay 6 bin kilometre düzenlemesi uzatıldı
Ticaret Bakanlığı'ndan flaş açıklama! Otomotivde 6 ay 6 bin kilometre düzenlemesi uzatıldı
YSK duyurdu: İstanbul dahil 7 ilin milletvekili sayıları değişti
YSK duyurdu: İstanbul dahil 7 ilin milletvekili sayıları değişti
Özgür Özel ilk kez erken seçim için tarih verdi
Özgür Özel ilk kez erken seçim için tarih verdi
Ekmeğe zam geldi! Gramaj düştü 1 Temmuz'dan itibaren geçerli
Ekmeğe zam geldi! Gramaj düştü 1 Temmuz'dan itibaren geçerli
Naci Görür Marmara bölgesini uyardı: Bekliyoruz
Naci Görür Marmara bölgesini uyardı: Bekliyoruz
Yavuz Ağıralioğlu yeni parti için tarih verdi ismi belli oldu mu?
Yavuz Ağıralioğlu yeni parti için tarih verdi ismi belli oldu mu?
Çekya'yı yıkan Cenk Tosun attığı golü anlattı
Çekya'yı yıkan Cenk Tosun attığı golü anlattı
Bahçelievler’de 7 katlı bina çöktü 3 katı kaçak çıktı
Bahçelievler’de 7 katlı bina çöktü 3 katı kaçak çıktı
Bolivya'da darbe girişimi! Başkanlık sarayını basan askerler geri çekildi
Bolivya'da darbe girişimi! Başkanlık sarayını basan askerler geri çekildi