Gözler TCMB'nin faiz kararına çevrildi! Ekonomistler ne bekliyor?

Küresel piyasalarda, ABD'de bugün açıklanacak büyüme verileri öncesinde karışık bir seyir izlenirken, yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) para politikası kararlarına çevrildi.

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ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları aranmaya devam ederken, bugün ülkede açıklanacak Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) ekonomik aktivitenin durumuna dair sinyal vermesi bekleniyor.

Yurt içinde dün satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,81 azalışla 10.486,70 puandan tamamlarken, bugün gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararına çevrildi.

Ekonomistler ne bekliyor?

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor.

Dolar/TL, dün satıcılı bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 32,8429'dan tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,8330 seviyesinden işlem görüyor.

Öte yandan dün açıklanan verilere göre, TCMB'nin toplam rezervleri, 14 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 149 milyon dolar artarak 146 milyar 301 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Yurt dışında yerleşik kişiler de söz konusu dönemde 791,7 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alırken, tarihte ilk kez 12 hafta üst üste alım yapan yabancıların bu dönemdeki toplam alımı 9 milyar dolara yaklaştı.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararının yanı sıra ekonomik güven endeksi ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de büyüme verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.400 ve 10.300 seviyelerinin destek, 10.600 ve 10.700 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.