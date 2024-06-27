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TAG Otoyolu'nda korkunç kaza! 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı

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TAG Otoyolu'nda korkunç kaza! 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep-Kahramanmaraş arasındaki bölümünde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

TAG Otoyolu'nda korkunç kaza! 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı

Hasan Kılıçparlar idaresindeki 27 AHK 33 plakalı çekici, Nurdağı ilçesi Şatırhöyük mevkisinde, önünde seyreden Veysel Oduncu'nun kullandığı 27 BMJ 57 plakalı otomobil ile Orhan Gül yönetimindeki 31 AKB 057 plakalı otomobillere arkadan çarptı.

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TAG Otoyolu'nda korkunç kaza! 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı

Otomobiller de önlerinde seyreden Nuri Tayan'ın yönetimindeki 33 AOC 043 plakalı çekicinin arka kısmına çarptı.

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TAG Otoyolu'nda korkunç kaza! 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı

Kazada, sürücüler Orhan Gül, Veysel Oduncu ile Gulsum Vaapova hayatını kaybetti, Bülent Aydınışık yaralandı.

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TAG Otoyolu'nda korkunç kaza! 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı

Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

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