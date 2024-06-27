Almanya'da Türkler için yeni dönem bugün başladı: Çifte vatandaşlık yasası yürürlükte

Almanya'da çifte vatandaşlık hakkını genişleten ve başvuru için zorunlu ikamet süresini kısaltan yeni Vatandaşlık Yasası bugün yürürlüğe girdi. Yeni yasa, Almanya'da yaşayan Türkiye kökenliler başta olmak üzere birçok kişiyi yakından ilgilendiriyor. Daha önce çifte vatandaşlığa kısıtlamalar getirilmesi, yaklaşık 11 milyon yabancının yaşadığı ülkede eleştirilere neden olmuştu.

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Almanya'da çifte vatandaşlık hakkını genişleten ve ikamet süresini sekiz yıldan beş yıla düşüren yeni Vatandaşlık Yasası bugün yürürlüğe girdi. Yeni yasa, Almanya'da yaşayan Türkiye kökenliler dahil tüm yabancılara çifte vatandaşlık imkanı tanıyor ve vatandaşlık başvurusunda Almanca dil bilgisi, uyum testi ve ekonomik bağımsızlık gibi şartlar arıyor.

Başvuru ücreti kişi başına 255 euro, çocuklar için 51 euro olarak belirlendi. Geçmişte Türk vatandaşlığını kaybedenler yeniden başvuru yapabilecek. Başvuruların sonuçlanması yoğunluktan dolayı iki ila üç yıl sürebiliyor.

Temel değişiklikler

1. Çifte Vatandaşlık: Yeni yasa ile çifte vatandaşlık hakkı genişletildi. Daha önce sadece Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve İsviçre'den gelenlere tanınan bu hak, artık tüm ülkelerden gelenleri kapsıyor.

2. İkamet Süresi: Vatandaşlık başvurusu için gerekli ikamet süresi sekiz yıldan beş yıla düşürüldü. Almanca'yı C1 seviyesinde konuşanlar veya topluma faydalı gönüllü faaliyetlere katılanlar için bu süre üç yıla indirildi.

Çifte vatandalığın koşulları

- Dil Bilgisi: Başvuru sahiplerinin B1 seviyesinde Almanca bilmeleri gerekiyor. Ancak ilk kuşak göçmenler için yazılı sınav muafiyeti getirildi.

- Uyum Testi: Başvuru sahipleri, Almanya'nın hukuki ve sosyal yapısına dair 33 soruluk bir testi geçmek zorunda. Almanya'da eğitim alanlar bu testten muaf tutuluyor.

- Ekonomik Bağımsızlık: Sosyal yardımlara bağımlı olmadıklarını kanıtlamaları gerekiyor.

- Anayasaya Bağlılık: Antisemitik, yabancı düşmanı veya cinsiyet eşitliğini ihlal edenler vatandaşlığa kabul edilmeyecek.

Başvuru ücreti süresi

- Ücret: 2024 yılı için başvuru ücreti kişi başına 255 euro, çocuklar için ise 51 euro.

- Süre: Başvuru için belirli bir son tarih yok, 27 Haziran 2024'ten itibaren şartları taşıyanlar her zaman başvurabilir.

Geçmişte Türk vatandaşlığını kaybedenler, yeniden Türk vatandaşlığına başvurabilecek. Bu başvurular, Türkiye Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla yapılacak ve başvuru sahiplerinin Türkçe bilgilerini kanıtlamaları gerekmeyecek.

- Çocuklar: Ebeveynler Türk vatandaşlığı alırken çocuklarına da bu hakkı kazandırabilecek.

- Yabancı Eşler: Yeniden Türk vatandaşlığına geçen kişinin yabancı eşi, üç yıl sonra Türk vatandaşlığına başvurabilecek.

Almanya'da zorunlu askerlik 2011'de kaldırıldı. 1 Temmuz 2011'den önce Almanya'da askerlik yapanlar, Türkiye'de askerlikten muaf sayılıyor. Diğerleri dövizle askerlik yapabilir veya askerliği 35 yaşına kadar erteleyebilir.

İktidar koalisyonu, bu yasa ile uyum süreçlerini hızlandırmayı ve yeni iş gücü imkanları yaratmayı hedefliyor. Ancak, merkez sağ CDU-CSU partileri ve aşırı sağcı AfD partisi yasayı eleştiriyor.

İstatistikler

Almanya'da yaklaşık 11 milyon yabancı yaşıyor ve geçen yıl 157 ülkeden 200 binden fazla kişi vatandaşlığa kabul edildi. Türkiye uyruklular, Suriye'nin ardından ikinci sırada yer alıyor.

Başvuru süreci

İkamet süresinin kısalması ve çifte vatandaşlık hakkı ile yüz binlerce kişi başvuru yapmaya uygun hale geldi. Ancak, halihazırda 204 binden fazla başvuru sonuçlanmayı bekliyor ve yeni yasa bu yoğunluğu daha da artıracak.

Berlin başta olmak üzere birçok başvuru merkezi, ek personel alımı ve dijitalleşme çalışmaları yaparak yeni döneme hazırlık yaptı. Ancak, başvuruların sonuçlanması iki ila üç yıl sürebiliyor.