BIST 10.562
DOLAR 32,91
EURO 35,31
ALTIN 2.445,06
HABER /  GÜNCEL

Sürücüler dikkat! İstanbul’da 75 gün sürecek çalışma başladı

Sürücüler dikkat! İstanbul’da 75 gün sürecek çalışma başladı

İstanbul’da trafiğin en yoğun olduğu noktalardan Yenibosna’da metrobüs üst geçidinin genişletilmesi için planlanan çalışma bugün başladı. Çalışma kapsamında ilk olarak D-100 Karayolu’nun Ankara yönünde orta ile yan yolda birer şerif trafiğe kapatıldı. 75 gün sürecek çalışma nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştuğu gözlendi.

Abone ol

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Yenibosna Metrobüs İstasyonu yaya üst geçidini yenilenmesi için başlatılan çalışmalar nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Çalışmalar kapsamında ilk olarak D-100 Karayolu Ankara yönünde orta ile yan yolda birer şerit trafiğe kapatıldı. Ekipler yolda iş makineleriyle kazı çalışması yaparken çalışmalar nedeniyle Ankara yönünde araçlar güçlükle ilerliyor.

75 gün sürecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) yapılan yazılı açıklamada, Yenibosna Metrobüs İstasyonu yaya üst geçidinde yenileme çalışması sürecinde D-100 Karayolu ve yanyollarda bazı şeritlerin 75 gün süreyle trafiğe kapatılacağı bildirilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Eski Honduras Devlet Başkanı, ABD'de 45 yıl hapse çarptırıldı
Eski Honduras Devlet Başkanı, ABD'de 45 yıl hapse çarptırıldı
Ekonomik güven endeksi açıklandı! Yedi ayın en düşük seviyesi
Ekonomik güven endeksi açıklandı! Yedi ayın en düşük seviyesi
"Enlerin" turnuvası EURO 2024! Arda Güler, Ronaldo'nun rekorunu kırdı
"Enlerin" turnuvası EURO 2024! Arda Güler, Ronaldo'nun rekorunu kırdı
11 yaşındaki çocuk annesini öldürdü! Korkunç olay
11 yaşındaki çocuk annesini öldürdü! Korkunç olay
İkinci elde satış süreleri uzadı en hızlı satılan marka belli oldu
İkinci elde satış süreleri uzadı en hızlı satılan marka belli oldu
40 günde 4’üncü ülke daveti: Babacan şimdi de Helsinki’ye gitti
40 günde 4’üncü ülke daveti: Babacan şimdi de Helsinki’ye gitti
Adıyaman'da havalandırma boşluğuna düşen kişi öldü
Adıyaman'da havalandırma boşluğuna düşen kişi öldü
Yalova'da devre mülk dolandırıcılığı soruşturmasında yeni gelişme
Yalova'da devre mülk dolandırıcılığı soruşturmasında yeni gelişme
Mezarlığa giren gözlerine inanamadı! Ekipler bölgede çalışmalar sürüyor
Mezarlığa giren gözlerine inanamadı! Ekipler bölgede çalışmalar sürüyor
Bu hafta 10 film vizyona girecek
Bu hafta 10 film vizyona girecek
Gözler TCMB'nin faiz kararına çevrildi! Ekonomistler ne bekliyor?
Gözler TCMB'nin faiz kararına çevrildi! Ekonomistler ne bekliyor?
Beşiktaş Rafa Silva transferini KAP'a bildirdi: İşte oyuncunun alacağı ücret
Beşiktaş Rafa Silva transferini KAP'a bildirdi: İşte oyuncunun alacağı ücret