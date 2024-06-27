Sürücüler dikkat! İstanbul’da 75 gün sürecek çalışma başladı

İstanbul’da trafiğin en yoğun olduğu noktalardan Yenibosna’da metrobüs üst geçidinin genişletilmesi için planlanan çalışma bugün başladı. Çalışma kapsamında ilk olarak D-100 Karayolu’nun Ankara yönünde orta ile yan yolda birer şerif trafiğe kapatıldı. 75 gün sürecek çalışma nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştuğu gözlendi.Abone ol
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Yenibosna Metrobüs İstasyonu yaya üst geçidini yenilenmesi için başlatılan çalışmalar nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
Çalışmalar kapsamında ilk olarak D-100 Karayolu Ankara yönünde orta ile yan yolda birer şerit trafiğe kapatıldı. Ekipler yolda iş makineleriyle kazı çalışması yaparken çalışmalar nedeniyle Ankara yönünde araçlar güçlükle ilerliyor.
75 gün sürecek
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) yapılan yazılı açıklamada, Yenibosna Metrobüs İstasyonu yaya üst geçidinde yenileme çalışması sürecinde D-100 Karayolu ve yanyollarda bazı şeritlerin 75 gün süreyle trafiğe kapatılacağı bildirilmişti.