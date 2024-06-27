Eski Honduras Devlet Başkanı, ABD'de 45 yıl hapse çarptırıldı

Eski Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez, ABD'de görülen uyuşturucu kaçakçılığı davasında 45 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

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New York Bölge Yargıcı P. Kevin Castel, Hernandez'in 400 tondan fazla uyuşturucunun ABD'ye girmesine yardım ettiği gerekçesiyle mahkum olduğunu açıkladı. Mart ayında suçlu bulunan Hernandez'in uyuşturucu kaçakçılığı davasında 45 yıl hapis ve 8 milyon dolar para cezasına çarptırıldığını duyuran Castel, bunun adaletten kaçabileceklerini düşünerek yasaları çiğneyenler için bir uyarı olması gerektiğini belirtti.

Castel, Hernandez'in siyasi çıkarları doğrultusunda uyuşturucu kaçakçılarına yardım ettiğini kaydederek, eski Honduras Devlet Başkanı'nı belirli kaçakçı gruplarını koruyan, "güce aç, ikiyüzlü siyasetçi" olarak nitelendirdi.

Hernandez, cezayı eleştirdi

Hernandez, cezası açıklandıktan sonra yaptığı açıklamada, masum olduğunu ve haksız yere suçlandığını öne sürdü.

Jürinin masumiyetine karar vermesini sağlayacak kanıtları mahkemeye sunmasına izin verilmediğini iddia eden Hernandez, siyasetçilerin ve uyuşturucu kaçakçılarının zulmüne uğradığını ileri sürdü.

Süreç

ABD Federal Savcılığı, Hernandez'i uyuşturucu kaçakçısıyla ülkeye uyuşturucu sokmak amacıyla toplantı yapmak ve kaçakçılıkta aktif rol oynamakla suçlamıştı.

ABD'nin uyuşturucu ve silah kaçakçılığı suçlamasıyla iadesini istediği Hernandez, Honduras Yüksek Mahkemesinin iadeye ilişkin kararı üzerine başkent Tegucigalpa'daki evinde Şubat 2022'de polislere teslim olmuştu. Hernandez, 22 Nisan 2022'de ABD'ye iade edilmişti.

Hernandez'in kardeşi Juan Antonio Tony Hernandez de ABD'de uyuşturucu ve silah kaçakçılığından yargılandığı davada Mart 2021'de ömür boyu hapse mahkum edilmişti.