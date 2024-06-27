Maç sonu kavga çıkarmıştı! Çekyalı futbolcudan küstah sözler: "Türkleri zehirlemek istedim"

İlk maçında Gürcistan'ı 3-1 yenen milliler, ikinci müsabakada ise Portekiz'e 3-0 yenildi. Gruptaki son maçını dün akşam oynayan Montella ve öğrencileri Çekya ile karşılaştı. Çekişmeli geçen maçta milliler, Çekya'yı Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun'un uzatmada attığı golle 2-1 mağlup etti. Çekya'nın tek golü Soucek'ten geldi.