Maç sonu kavga çıkarmıştı! Çekyalı futbolcudan küstah sözler: "Türkleri zehirlemek istedim"
Türkiye'nin Çekya'yı 2-1 yendiği maçta kırmızı kart gören futbolcu Tomas Chory, Çekya basınına olay açıklamalarda bulundu.
Almanya'da düzenlenen EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda grup maçları dün akşam oynandı ve son 16'ya kalan takımlar belli oldu.
İlk maçında Gürcistan'ı 3-1 yenen milliler, ikinci müsabakada ise Portekiz'e 3-0 yenildi. Gruptaki son maçını dün akşam oynayan Montella ve öğrencileri Çekya ile karşılaştı. Çekişmeli geçen maçta milliler, Çekya'yı Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun'un uzatmada attığı golle 2-1 mağlup etti. Çekya'nın tek golü Soucek'ten geldi.
Rakibimiz Avusturya oldu
Çekya'yı 2-1'le geçen Türkiye, grubunu ikinci sırada tamamladı ve son 16 turunda Avusturya'nın rakibi belli oldu. Ay-yıldızlı ekibimiz 2 Temmuz Salı günü çeyrek final için sahaya çıkacak. Son 16'da Avusturya'yı elersek, Romanya - Hollanda eşleşmesinin galibi ile çeyrek finalde karşılaşacağız.
Maç bitti saha içi karıştı
Maçın bitiş düdüğünün ardından saha içi bir anda karıştı. Maç esnasında sürekli hakemle didişen ve verilen kararları beğenmeyen Çek futbolcu Ferdi Kadıoğlu ve Orkun Kökçü ile gerilim yaşayadı. Arda Güler'in olaya dahil olduğu olayda Rumen hakem futbolculara sarı kart çıkardı.