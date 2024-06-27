BIST 10.562
DOLAR 32,91
EURO 35,31
ALTIN 2.445,06
HABER /  GÜNCEL

Ekonomik güven endeksi açıklandı! Yedi ayın en düşük seviyesi

Ekonomik güven endeksi açıklandı! Yedi ayın en düşük seviyesi

TÜİK'in açıkladığı verilere göre ekonomik güven endeksi Haziran ayında %2,5 oranında azalarak 95,8 oldu. Endeks Mayıs ayında 98,2'di.

Abone ol

Ekonomik güven endeksi Mayıs ayında 98,2 iken; Haziran ayında %2,5 oranında azalarak 95,8 oldu.

Bir önceki aya göre Haziran ayında tüketici güven endeksi yüzde 2,7 oranında azalarak 78,3 , reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,9 oranında azalarak 100,5 , hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,5 oranında azalarak 115,4 , perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,6 oranında azalarak 108,8 , inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 0,5 oranında azalarak 87,9 oldu.

ÖNCEKİ HABERLER
"Enlerin" turnuvası EURO 2024! Arda Güler, Ronaldo'nun rekorunu kırdı
"Enlerin" turnuvası EURO 2024! Arda Güler, Ronaldo'nun rekorunu kırdı
11 yaşındaki çocuk annesini öldürdü! Korkunç olay
11 yaşındaki çocuk annesini öldürdü! Korkunç olay
İkinci elde satış süreleri uzadı en hızlı satılan marka belli oldu
İkinci elde satış süreleri uzadı en hızlı satılan marka belli oldu
40 günde 4’üncü ülke daveti: Babacan şimdi de Helsinki’ye gitti
40 günde 4’üncü ülke daveti: Babacan şimdi de Helsinki’ye gitti
Adıyaman'da havalandırma boşluğuna düşen kişi öldü
Adıyaman'da havalandırma boşluğuna düşen kişi öldü
Yalova'da devre mülk dolandırıcılığı soruşturmasında yeni gelişme
Yalova'da devre mülk dolandırıcılığı soruşturmasında yeni gelişme
Mezarlığa giren gözlerine inanamadı! Ekipler bölgede çalışmalar sürüyor
Mezarlığa giren gözlerine inanamadı! Ekipler bölgede çalışmalar sürüyor
Bu hafta 10 film vizyona girecek
Bu hafta 10 film vizyona girecek
Gözler TCMB'nin faiz kararına çevrildi! Ekonomistler ne bekliyor?
Gözler TCMB'nin faiz kararına çevrildi! Ekonomistler ne bekliyor?
Beşiktaş Rafa Silva transferini KAP'a bildirdi: İşte oyuncunun alacağı ücret
Beşiktaş Rafa Silva transferini KAP'a bildirdi: İşte oyuncunun alacağı ücret
Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati ile telefonda görüştü
Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati ile telefonda görüştü
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Bolivya'daki darbe girişimine tepki:
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Bolivya'daki darbe girişimine tepki: