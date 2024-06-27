Ekonomik güven endeksi açıklandı! Yedi ayın en düşük seviyesi

TÜİK'in açıkladığı verilere göre ekonomik güven endeksi Haziran ayında %2,5 oranında azalarak 95,8 oldu. Endeks Mayıs ayında 98,2'di.

Abone ol

Ekonomik güven endeksi Mayıs ayında 98,2 iken; Haziran ayında %2,5 oranında azalarak 95,8 oldu.

Bir önceki aya göre Haziran ayında tüketici güven endeksi yüzde 2,7 oranında azalarak 78,3 , reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,9 oranında azalarak 100,5 , hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,5 oranında azalarak 115,4 , perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,6 oranında azalarak 108,8 , inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 0,5 oranında azalarak 87,9 oldu.